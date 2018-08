Vaporetto de Timisoara cu piese de la Dacii 1300 si fara punte. Probleme mari si cu tramvaiele Armonia

În 31 mai 2018, când Sorin Supuran, pe atunci proaspăt director al STPT, și-a început activitatea, pe străzile Timișoarei circulau doar șase tramvaie Armonia, deși în depou erau 22 de garnituri. Restul aveau probleme mari: defecțiuni tehnice care trebuiau remediate, nu aveau asigurarea obligatorie sau erau tamponate. Fostul șef al Societății Public de Transport Timișoara a reușit să pună în circulație 17 tramvaie în cele șapte săptămâni cât a ocupat funcția de director.

„Am avut un înscris de 11 pagini care conține detalii despre fiecare unitate de tramvai Armonia, indiferent de producător, Astra Vagoane Arad sau VFU Electroputere Pașcani. Raportul este detaliat pe zile, indică foarte clar modul în care a fost gestionat parcul de tramvaie Armonia. La 31 mai, din 22 tramvaie Armonia aflate în parc, erau 6 funcționale. În opinia colegilor, cauzele erau unele datorate constructorilor și defecțiunilor tehnice pe care trebuia să le remedieze, și cauze care țin de societate, prin cei care le-au operat, au fost erori de manevră, tamponări, lipsa plății asigurărilor Casco și așa mai departe. Când am fost revocat, erau funcționale 17. Am avut întâlniri cu reprezentanții celor două societăți, la nivel de directori generali. Le-am solicitat prin înscrisuri să respecte termenele contractuale care prevăd foarte clar că ele sunt în garanție timp de 10 ani și, în 10 zile de la notificare, sunt obligați să pună în funcțiune tramvaiele”, a explicat Sorin Supuran.

Vaporașe cu piese de Dacie

Ambarcațiunile cumpărate de Primăria Timișoara cu 2 milioane de euro, de la firma Spat Yard din Galați, pentru transportul public pe Bega, au și ele problemele lor. Potrivit lui Supuran, s-a descoperit că la fabricarea lor s-au folosit piese de la mașini Dacia din anii ’90, de la Dacii 1300. El spune că și aerul condiționat pus pe ambarcațiuni este unul de apartament și că acesta nu face față, iar principala problemă o reprezintă faptul că vaporașele nu au punte de refugiu.

„Există piese, mă refer la alternatoare de Dacia cu an de fabricație 1990, montate artificial și care prezintă riscul la suprasolicitare oricând la incendiu. De asemenea, le-am pus întrebarea colegilor, văzând – nu cum afirmau alți colegi că nu le-am văzut, m-am uitat la ele, având o pasiune chiar, având și permis pentru barcă și am cunoștințe nu de specialitate, dar suficiente – că nu au punte de refugiu… am întrebat, atunci când nu sunt acostate la mal, într-un caz de situație de urgență, de orice fel ar fi, incendiu, i se face rău unui călător, acesta nu poate ieși din cabină pe punte, asta ar însemna că, Doamne ferește, în cazul unui mic incendiu, panica i-ar face pe oameni să se împingă direct în apă”, a precizat Supuran.

Fostul șef al STPT spune că inclusiv instalația de climatizare este artizanală și se așteaptă că nu face față.

„Am pus întrebări de genul «Sunt prevăzute cu veste de salvare», climele sunt artizanale, n-au fost din construcție, au fost montate și tocmai de aceea spun că instalațiile electrice nu sunt suficient de puternice. La aceste aspecte m-am referit, nu că nu-mi doresc să nu circule, ci din punct de vedere al cetățenilor care le uzitează. În calitate de director general, până a fi lansate la apă, m-aș fi îngrijit personal ca aceste lucruri să fie verificate și probabil că ar fi solicitat o comisie cu adevărați specialiști, ca aceste lucruri să fie verificate, până la a-mi asuma un risc și până la a aștepta să se întâmple ceva ca să dovedesc că am dreptate”, a conchis Supuran.

Vaporașele Timișoarei ar trebui să funcționeze în regim de transport public pe Bega, însă nu pot naviga până ce Administrația Canalului Navigabil Bega nu pune la punct toate detaliile. Câte un vaporaș pe zi îi va plimba însă pe timișoreni în regim de agrement, până la rezolvarea ultimelor detalii.

