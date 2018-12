Vărcuș a pierdut și apelul în procesul cu Falcă

Consilierul local Beniamin Vărcuș (PSD) și primarul Gheorghe Falcă (PNL) sunt aproape de a încheia lupta deschisă în fața judecătorilor arădeni. Vărcuș l-a acționat în judecată pe edilul-șef în august 2017, simțindu-se calomniat de unele afirmații făcute de Falcă. Primarul îl acuzase pe consilierul social-democrat că ar fi fost în spatele unor sesizări către diverse instituții de stat cărora le-ar fi cerut să verifice modul de organizare a Zilelor Aradului de anul trecut.

A pierdut

Cel acuzat a reacționat imediat, anunțând că-l dă în judecată pe edil. Pentru a-și dovedi nevinovăția, Beniamin Vărcuș a cerut Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ANAF, instituțiile care ar fi fost sesizate, să elibereze în scris ”dovada” că nu a cerut efectuarea controalelor. Și a primit aceste hârtii, pe care le-a folosit în procesul deschis la Judecătoria Arad, care a avut ca obiect ”acțiune în răspundere delictuală”. Numai că Vărcuș a pierdut și a fost obligat de instanță să îi plătească primarului 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Nemulțumit

La vremea publicării sentinței, Vărcuș a declarat pentru Jurnal Arădean și Aradon că instanța a fost nedreaptă: ”Motivarea sentinței e neobișnuintă, pentru că instanța recunoaște că mi s-a produs un prejudiciu de imagine, dar spune totuși că primarul ar fi fost sincer în afirmațiile sale, pentru că așa a auzit el. Am prezentat instanței dovezi scrise că nu am cerut controalele. Tot ce îmi doresc este să reglăm comunicarea, să aibă loc într-un anumit cadru, nu să spunem fiecare ce vrea în spațiul public. Despre mine a spus că am făcut lucruri pe care nu le-am făcut…”, declarase consilierul local.

Apelul

Având drept de apel, consilierul social-democrat nu a renunțat la acțiune și s-a adresat Tribunalului, care în ultimele două luni a judecat cauza. După trei amânări, a venit și sentința: ”Respinge apelul declarat de reclamantul Vârcuş Beniamin Cristian în contradictoriu cu intimatul – pârât Falcă Gheorghe împotriva sentinţei civile nr. 1265 pronunţată la data de 15 martie 2018 de Judecătoria Arad în dosarul civil nr. 13612/55/2017, având ca obiect acţiune în răspundere delictuală. Obligă apelantul reclamant Vârcuş Beniamin Cristian la plata sumei de 1.500 lei cheltuieli de judecată către intimat reprezentând onorar avocaţial, redus de la 3.000 lei. Executorie”.

Cere 1 leu

Consilierul local mai are drept de recurs timp de 30 de zile de la comunicarea sentinței. Vărcuș ne-a declarat, însă, că nu știe dacă va merge mai departe cu acest proces. ”Mă voi consulta cu avocatul, vom studia motivarea sentinței și apoi vom decide. Dacă voi merge mai departe, o voi face doar pentru a-mi dovedi nevinovăția”, spune Vărcuș, care nu renunță nici la daunele simbolice în valoare de 1 leu.