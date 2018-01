Vărcuş: „Cetăţenii l-au învins pe Falcă”

Consilierul local social-democrat remarcă: „În mod cert asistăm la triumful normelor democratice şi al încă unui cui în sicriul dictaturii de tip Falcă. Personal, mă bucur că eu şi colegii mei am reuşit să jucăm în mod fericit rolul de mediatori între ceea ce doresc cetăţenii şi maşina de vot liberală aflată la discreţia primarului. Victoria am obţinut-o împreună cu arădenii şi pentru ei, în parteneriat moral, presiunile pe reţelele de socializare exercitate de aceştia sincronizându-se cu votul negativ pe care noi l-am dat în plen. Şi nu este prima oară când acest pact

nescris a funcţionat, am mers mână în mână cu arădenii pentru stoparea abuzurilor administraţiei locale şi când a fost vorba despre comasarea şcolilor şi vom lupta împreună pentru Piaţa Catedralei.

Sigur că măsura de creştere a taxelor şi impozitelor locale era absurdă, iar oamenii au sesizat extrem de bine că nu era decât o altă tentativă a echipei Falcă de a pompa suplimentar bani în buzunarele propriei clientele de partid.

Fiind minoritari în CLM sper ca în continuare să izbutim să dejucăm cu ajutorul populaţiei toate matrapazlâcurile administrative construite de Falcă în detrimentul Aradului” afirmă Beniamin Vărcuş, liderul grupului PSD – ALDE din CLM.