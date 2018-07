Vărcuș contra Falcă, la Tribunal

Arad. Consilierul local Beniamin Vărcuș (PSD) s-a ținut de cuvânt și l-a dat în judecată pe primarul Gheorghe Falcă, pentru că l-ar fi calomniat în urmă cu aproape un an.

În august 2017, Vărcuș se declara revoltat de faptul că primarul l-a acuzat în spațiul public că ar fi fost în spatele unor sesizări către diverse instituții de stat cărora le-ar fi cerut să verifice modul de organizare a Zilelor Aradului. Consilierul social-democrat a spus atunci că va demonta în instanță acuzațiile lui Falcă și chiar a cerut Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ANAF să elibereze în scris ”dovada” că nu a cerut efectuarea controalelor. Și a primit aceste hârtii, pe care le-a folosit în procesul deschis în 25 august 2017 la Judecătoria Arad, care avea ca obiect ”acțiune în răspundere delictuală”.

Eșec în primă instanță

După două amânări, în urmă cu câteva luni judecătorii au dat soluția în acest caz: ”Respinge acţiunea formulată de reclamantul Vărcuş Beniamin Narcis Cristian, în contradictoriu cu pârâtul Falcă Gheorghe. Obligă reclamantul să plătească pârâtului suma de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare”.

Consilierul local a așteptat motivarea instanței, iar în luna iunie a decis să atace soluția la Tribunalul Arad, astfel că lupta dintre cei doi e departe de a se fi încheiat. Tribunalul a programat prima înfățișare pentru data de 3 octombrie 2018.

Îi cere 1 leu

Beniamin Vărcuș a declarat, marți, pentru Jurnal Arădean și Aradon, că sentința primei instanței i se pare nedreaptă. El spune că nu dorește decât să demonstreze că a fost acuzat pe nedrept și să ”regleze” comunicarea din spațiul public.

”Motivarea sentinței e neobișnuintă, pentru că instanța recunoaște că mi s-a produs un prejudiciu de imagine, dar spune totuși că primarul ar fi fost sincer în afirmațiile sale, pentru că așa a auzit el. Am prezentat instanței dovezi scrise că nu am cerut controalele. Daunele pe care le cer sunt simbolice, e vorba de 1 leu. Tot ce îmi doresc este că reglăm comunicarea, să aibă loc într-un anumit cadru, nu să spunem fiecare ce vrea în spațiul public. Despre mine a spus că am făcut lucruri pe care nu le-am făcut…”, a declarat consilierul local.