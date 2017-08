Vați, Glisici și Broșovszky încep aventura la „Europene”

Reprezentativele de cadete și junioare ale României au plecat spre Franța și Irlanda, urmând ca din data de 4 august să evolueze în cadrul FIBA U16 Women European Championship și FIBA U18 Women European Championship. Tricolorele U16 pregătite de antrenorii Madalin Piperea și Romela Cristea vor juca la Bourges (Franța) în cadrul Grupei C din primul eșalon continental, împotriva Ungariei, Serbiei și Italiei, in vreme ce tricolorele U18 pregătite de antrenorii Cătălin Tanase, Larisa Toma și arădeanca Monika Brosovszky-Boriga (jucătoare la SCM Timișoara) vor juca la Dublin în cadrul Grupei C din cel de-al doilea eșalon european, împotriva Olandei, Norvegiei, Georgiei, Elveției și Israelului.

Staff-urile tehnice au decis sa se bazeze in confruntari și pe două fete legitimate la CSȘ Glotria Arad, Denisa Vați, respectiv Ana Maria Glisici.

Primele meciuri au loc în 4 august România – Ungaria (ora 19:30), la U16, respectiv Elveția – România (ora 22:30).