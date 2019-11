Vegetalul, gunoiul nimănui

ARAD. Nicio soluţie pentru deşeurile vegetale ale arădenilor. Şi singurii care au de suferit sunt, desigur, aceştia. Dacă vrei să fii un cetăţean civilizat în oraşul acestea, cum vor mulţi, şi să respecţi regulile, faptul devine imposibil atunci când vine vorba de deşeurile vegetale. Iar situaţia e veche, de luni bune, şi cunoscută de către toţi factorii responsabili. Degeaba. Soluţii nu sunt de găsit nici în ograda Primăriei, nici în cea a Retim. Deşeurile vegetale adunate în saci de arădeni sunt pasate de la Retim la Primărie şi invers, poposind tot în curtea oamenilor, iar uneori pe străzi. În timp ce Retim şi Primăria încearcă să paseze responsabilitatea de la unii la alţii, ISU Arad stinge focurile puse de oameni, care nu ştiu altfel cum să scape de genul acesta de deşeuri.

De luni bune, directorul Retim insistă pe faptul că, în regulile impuse de ADI Deşeuri şi apoi în contractele încheiate cu cetăţenii, firma nu are responsabilitate decât de a ridica deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile, amintind faptul că e de obligaţia Primăriei să numească un operator care să se ocupe de deşeurile vegetale sau chiar să facă municipalitatea acest lucru, dând exemplu Oradiei pe acest subiect. Tot de luni bune, din informaţiile pe care le deţinem, Primăria Arad încearcă să convingă, în şedinţele operative de la instituţie, firma Retim să se ocupe ea şi de colectarea acestor deşeuri, contra cost, adică să perceapă bani de la populaţie pentru acest serviciu. Şi tot de luni bune este evident faptul că cele două părţi nu au ajuns la nicio înţelegere, pentru că arădenii sunt tot cu deşeurile vegetale în faţa casei, prin curte sau pe unde găsesc un loc şi pentru ele.

Iar telefonul cititorului, pus la dispoziţie de redacţia noastră abonaţilor, sună în continuare pe acestă temă, arădenii sperând că le vom da noi, în cele din urmă, un răspuns pozitiv pe subiect. Dar ce răspuns să dai când cei care decid n-au decis nimic în acest domeniu.

Imposibilitatea civilizaţiei

Iată ce ne spune, de pildă, un arădean ajuns vineri la capătul răbdării: „N-am reuşit nici până acum să dau de capătul problemei deşeurilor vegetale. Stau la casă şi Retimul nu mai ridică deşeurile verzi, adică iarba şi crengile din curte şi din jurul casei, mai exact ce rezultă din spaţiul verde toaletat de mine şi mă refer aici inclusiv la cel de pe stradă, pe care tot eu în toaletez. Ei spun ca noi trebuie să depozităm aceste deşeuri, prin aport voluntar, în centrele înfiinţate de primăriile locale. Am căutat pe internet aceste centre, dar nu le-am găsit. Nu am aflat deşi am căutat zile întregi unde pot duce iarba, buruienile de la stradă şi crengile tăiate de mine. Pe internet găsesc de toate, de la centre de colectare metale, plastice, sticle etc. dar deşeuri vegetale ioc. Am insistat la Retim, pentru că nu am găsit nicio altă modalitate, legală, pe bani, de a scăpa de deşeurile mele vegetale. Degeaba. Şi atunci să ne mire faptul că oamenii ajung să meargă la Ceala şi să le arunce în pădure? Nu este nici pe departe civilizat, dar când vrei să fii civilizat, nu ai cum. Nu ţi se oferă posibilitate. Nici măcar pe bani! Toţi vecinii de pe strada pe care locuiesc, una aproape de centrul Aradului, se întreabă între ei şi întreabă mai departe ce pot face, dar nu primesc niciun răspuns. E posibil aşa ceva? În atare condiţii, vă spun că nici nu mă mai mir că alţii dau foc deşeurilor vegetale, sau alţii le ascund cum pot în pubelele destinate celorlalte deşeuri. O să ajungem să dăm foc la iarbă pe centrul oraşului! E imposibil să fii civilizat oricât te-ai strădui în oraşul acesta!”, ne spune un locuitor de la case.

Pe mai marii Retim nici nu ne-am mai obosit să-i sunăm. Ştim deja de mult că nu au în contract obligaţia de a ridica acest tip de deşeuri şi nici nu o vor face, pro bono, niciodată. Şi mai ştim tot de de la ei că obligaţia cu pricina revine Primăriei Arad, aşa că lor ne-am adresat încă o dată. A patra oară, cel puţin, în acest an.

Se caută alt operator

Ce am aflat de data aceasta de aici? „Primăria Municipiului Arad intenţionează să încheie un acord cadru pe 4 ani cu un alt operator economic al cărui obiect de activitate va fi colectarea deşeurilor vegetale, a celor voluminoase, precum şi a deşeurilor rezultate din construcţii”, ne spun oficial cei de la municipalitate. Cu alte cuvinte, e clar că negocierile despre care aminteam mai sus prin şedinţele operative de la Primărie, negocieri în care celor de la Retim le era solicitat să deruleze contra cost şi acest tip de colectare, au eşuat. Şi pare, cumva, normal pentru că, nu-i aşa, cine s-ar înhăma la o muncă sisifică: să convingi cetăţenii Aradului, cărora nimeni nu le-a explicat niciodată clar cum stă treaba cu gunoiul, cu colectarea selectivă şi cu deşeurile vegetale, deşi obligaţia aceasta le-a revenit tuturor celor care au încasat bani europeni pe deşeuri (vezi aici Primăria Arad, Consiliul Judeţean Arad, ADI Deşeuri, Retim şi celalalte firme care colectează deşeurile prin judeţ) că trebuie să plătească alţi bani pentru colectarea acestui ultim tip de gunoi!

În stradă

Până atunci, ce pot face arădenii cu deşeurile vegetale pe care le-au adunat deja sau le vor aduna în această perioadă?

„Până atunci, le recomandăm cetăţenilor să depoziteze resturile vegetale în mod civilizat, în locuri vizibile, fără a stânjeni circulaţia pietonilor sau pe cea a autovehiculelor. Acestea vor fi ridicate de pe domeniul public cu ajutorul operatorilor de salubritate stradală din municipiu”, ne spune Primăria Arad. Pe scurt, cetăţenii sunt sfătuiţi să scoată sacii cu deşeuri vegetale pe stradă în speranţa că operatorul care mătură străzile îi va ridica. Dacă Primăria va suporta aceste costuri, vom afla uitându-ne la sacii de pe străzi.