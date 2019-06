Verde pentru zona rezidenţială şi de servicii de lângă A1!

Dacă la începutul lunii martie a acestui an vă informam în legătură cu crearea unei zone rezidenţiale, de servicii şi comerţ lângă Autostrada A1, acum suntem în măsură să vă informăm că PUZ-ul şi RLU-ul acestui proiect au fost aprobate de către Consiliul Local Municipal. Desigur, nu fără câteva intervenţii pe marginea subiectului…

Vocea vecinilor

Alesul PSD, Gheorghe Furău, a luat cuvântul pentru a exprima punctul de vedere a peste 60 de oameni care stau în zonă. „Soluţia PUZ a evoluat foarte mult faţă de cea care a apărut în mica publicitate, în sens pozitiv, de unde se vede că atât Primăria, cât şi investitorii şi-au dat interesul. Pe tot parcursul PUZ-ului apare noţiunea de «locuinţă plurifamilială», ceea ce nu există în legislaţie, ci conform Legii locuinţelor vorbim de noţiunea de «condominiu», adică orice unitate locativă care este compusă din două sau mai multe apartamente distincte. PUZ şi RLU sunt oarecum incomplete pentru că, deşi e destul de clar cine face investiţiile, nu este clar cine va face investiţia pe strada Dr. Mihail Mărcuş care este domeniul public al municipiului Arad. Investitorul va realiza exclusiv toate edilitarele din zonă, chiar şi pe domeniul public – el se obligă la aceasta –, însă strada nu o face nimeni. Trebuie reglementat acest aspect deoarece ajută atât investitorul, cât şi rezidenţii din zonă deoarece poluarea cu praf pe această stradă este enormă şi, pe măsură ce traficul va fi mai intens, se va accentua şi acest lucru. Un alt aspect: investitorul s-a obligat că nu va construi în zonă săli de evenimente sau restaurante şi va respecta normele de sănătate în ceea ce priveşte poluarea fonică” – a încheiat Gheorghe Furău.

Fără deranj

Radu Drăgan, arhitect şef al municipiului Arad, a oferit câteva răspunsuri: „În zona respectivă, Primăria a aprobat în anul 2005 un PUZ pentru zonă industrială. Acesta a fost un plan preliminar. După această dată, terenurile au intrat în proprietate privată a unor cetăţeni care au ajuns ei, la ora actuală, să iniţieze planurile urbanistice pe terenurile dumnealor, ţinându-se cont de trama stradală şi de funcţiunea iniţială. Faţă de funcţiunea iniţială«industrie nepoluantă, depozitare şi servicii», în această documentaţie care astăzi este în dezbaterea Consiliului Local, e prevăzută şi o zonă de locuinţe. Într-adevăr, în Regulamentul propus spre aprobare, sunt şi locuinţe denumite plurifamiliale, dar la solicitarea noastră, regimul lor de înălţime s-a limitat la P+2E şi maxim şase apartamente pe lot. Trama stradală are lăţimea de 7 metri, cu două benzi de circulaţie de 3,5 metri, plus spaţii verzi, plus trotuare. Sunt prevăzute şi reglementări ale traficului rutier la 7,5 tone. Având în vedere toate aceste lucruri, eu cred că deranjul pentru vecinătate este minim. Investitorul a răspuns afirmativ şi a făcut modificările solicitate de noi în documentaţie. Susţin proiectul de hotărâre” – a precizat arh. Radu Drăgan.

În ceea ce priveşte strada Dr. Mihail Mărcuş – care momentan nu este asfaltată – reprezentanţii Executivului au dat asigurări că aceasta va fi reabilitată de către Primărie.

Proiect aprobat

După aceste intervenţii, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Zonă Rezidențială, Servicii şi Comerț” – amplasament Zona Industrială Sud Arad – Zădăreni, municipiul Arad a fost aprobat. Cu excepţia alesului PSD Gheorghe Săplăcan, care nu a participat la vot, toţi consilierii au fost „pentru” acest proiect.

Fără sală de evenimente!

„Nu suntem de acord cu construirea în zona de servicii şi comerţ a sălii de reuniune destinată evenimentelor publice şi private, construcţii destinate alimentaţiei publice, baruri, restaurante de tip fast-food, pizzerie” – arată cei din vecinătatea zonei. Radu Drăgan a dat asigurări că, în urma plângerilor formulate, astfel de funcţiuni au fost scoase din Regulamentul de Urbanism.