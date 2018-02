Veteranul de război Ioan Lala din Micălaca a împlinit suta de ani

I-au fost alături la aniversare familia (patru generații!), rude, prieteni, dar și reprezentanți ai autorităților publice locale: viceprimarul Călin Bibarț, vicepreședintele Consiliului Județean Sergiu Bîlcea, col.(r) Ioan Gliga-președintele Filialei Județene „ZĂRANDUL” Arad a ANVR, col.(r) Sandu Crișan-primvicepreședinte al Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a ANCMRR și o delegație a Centrului Militar Județean Arad în frunte cu lt.col. Ciprian Filimon, care i-a înmânat sărbătoritului o Diplomă de Excelență din partea Ministrului Apărării Naționale, Mihai Fifor.

După felicitări, cadouri, suflatul în lumânări și omagiile oaspeților, veteranul, încă ager și vorbăreț, a depănat amintiri din anii războiului, când era sergent grănicer pe Nistru:

„La cedarea Bucovinei, în iunie 1940, am avut la dispoziție doar patru zile ca să mutăm Regimentul 3 Grăniceri din Cernăuți la Iași. Mare bucurie a fost în iulie 1941, când ne-am întors la pichetul nostru de la Hotin. Însă după trei ani, când rușii au rupt frontul, gornistul a sunat de se zguduia cazarma și am fugit care cum am putut, că dacă ne luau rușii prizonieri, poate că nu mai eram aici, să vă vorbesc astăzi”.

Cu mâna tremurândă și cu ochii înlacrimați ne arată câteva fotografii vechi cu un brav grănicer român care, după ce și-a servit țara, a avut zile să se întoarcă acasă, să se însoare și să ajungă la vârsta senectuții.

După război a lucrat ca muncitor la Beiuș, jud. Bihor, unde a locuit până în 2007, când s-a mutat la Arad la fiul său Radu. Face parte din Filiala arădeană a veteranilor de război și ar dori ca la anul să vină mai mulți invitați la ziua sa.

„Vă mulțumesc că ați avut plăcerea de a fi alături de mine la împlinirea unui secol de viață. Cea mai mare bucurie a mea, la etatea asta, este îngerașul pe care soția nepotului îl ține în brațe. Dumnezeu să vă dea tuturor sănătate și viață lungă, iar militarii să fie vrednici de înaintașii lor, care au luptat și au murit pentru Patria Română”.