Vezi cum se circulă pe pasajul de la CET

Un moment aşteptat de mult prea mult timp s-a petrecut luni, 15 octombrie, la ora 12:00. Vă vine să credeţi sau nu, pasajul de la CET a fost deschis circulaţiei. Contrar tuturor aşteptărilor, în zonă nu a fost văzută nicio urmă de politician. Nimeni nu şi-a asumat tăierea panglicii, nimeni nu a venit să îşi facă imagine politică pe pasajul de la CET. Într-un fel, este de înţeles, ţinând cont de faptul că acest proiect, demarat încă din anul 2011, a fost finalizat după şapte ani. La deschiderea circulaţiei a fost prezent, însă, Cristian Ispravnic, directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara. Acesta s-a arătat încântat de faptul că pasajul ce la CET este gata, dar a ţinut să precizeze că problema traficului de tranzit este departe de a fi finalizată pe centura Aradului, varianta DN 7.

„Astăzi s-a făcut punerea în circulaţie a pasajului nou creat. Am reuşit, în sfârşit, să terminăm acest pasaj, o lucrare care s-a construit foarte greu, vreme de şapte ani. Este, totuşi, un moment bun, şoferii au suferit foarte mult în această zonă. Acest pasaj trece peste două linii de cale ferată care au câteva zeci de închideri pe zi. Traficul, ca şi flux şi ca şi viteză, se va desfăşura mult mai bine. Din păcate, o mare parte a aglomeraţiei de aici se va muta la pasajul de pe Calea Şiriei”, a spus Ispravnic.

Acesta este de părere că nici măcar realizarea pasajului din Micălaca nu va fi suficientă pentru un trafic fluid pe centura Aradului. „Mai avem nevoie de o bucată din inelul centurii, bucata dintre Aradul Nou, la coborârea de pe autostradă, şi Calea Şiriei. Practic, Aradul are acum doar jumătate de centură. Există un proiect care se referă la acea bucată de centură, dar este prematur să vorbim despre termene de finalizare”, a mai declarat şeful DRDP Timişoara.

De departe, cei mai bucuroşi de deschiderea pasajului au fost şoferii, în special cei de pe TIR-uri, care aşteptau ore întregi pe centura Aradului din cauza barierelor de trecere la nivel cu calea ferată. Pentru a marca această mare „sărbătoare” a deschiderii pasajului, zeci de şoferi au traversat noua lucrare cu claxoanele apăsate.

Mai este de lucru

Cristian Ispravnic, directorul DRDP Timişoara, a anunţat că societatea Tehnodomus mai are puţin de lucru la pasaj, proiectul nefiind finalizat în totalitate. „Datorită faptului că nu s-a circulat mai devreme pe pasaj, a rămas un rest de lucrări de executat care nu se puteau face sub trafic. Trebuie dezafectat accesul vechi spre CET şi spre groapa de gunoi. Până nu am pus în circulaţie noul traseu, nu s-au putut dezafecta acele drumuri de acces”, a spus Ispravnic. Şi, dacă tot vorbim despre accese, trebuie să precizăm faptul că întreaga zonă a fost „redesenată” pentru şoferi. Cei care vin dinspre Nădlac şi vor să circule spre Deva urcă direct pe pasaj. Cei care vin dinspre Nădlac şi vor să vireze spre Curtici continuă să ruleze pe vechiul traseu până la intersecţia centurii cu Calea 6 Vânători. Aici trebuie să vireze la stânga. Cei care circulă dinspre Calea 6 Vânători sunt obligaţi să circule înainte, indiferent de direcţia în care vor să meargă. După traversarea intersecţiei, apar mai multe benzi de circulaţie spre toate direcţiile, inclusiv spre CET şi spre groapa de gunoi.

Un lucru foarte important se referă şi la priorităţi: cei care circulă dinspre Nădlac şi vor să vireze la stânga, spre Curtici, pe sub pasaj, au semnul „STOP” la intrarea în intersecţia cu 6 Vânători. În schimb, cei care vin dinspre Curtici spre Arad sau merg dinspre Arad spre Curtici, pe Calea 6 Vânători, au drum cu prioritate. Accesul dinspre 6 Vânători spre dreapta, spre liniile de cale ferată, este interzis, excepţie făcând riveranii, adică arădenii care au case în imediata apropiere a liniilor ferate. Peste ambele linii de cale ferată accesul va fi interzis în totalitate. În sfârşit, cei care circulă dinspre Deva spre Nădlac pot urca direct pe pasaj, dacă vor să traverseze oraşul, dar au şi o bandă de circulaţie pe care se pot încadra înainte de urcarea pe pasaj, dacă vor să vireze spre Curtici, spre CET sau spre groapa de gunoi.

Şi investiţia

Pasajul a fost început încă din anul 2011, însă în 2012 şantierul a fost abandonat. În anul 2015 a fost reziliat contractul cu antreprenorul C.C.C.F. – Filiala Drumuri Poduri Timişoara. În anul 2017 a fost lansată o nouă licitaţie, finalizată cu semnarea unui contract de proiectare şi execuţie cu asocierea Tehnodomus – CDP Energy – Construcţii Feroviare Mureş. Lucrările au bătut, însă, pasul pe loc spre final. Reprezentanţii DRDP Timişoara au acuzat de mai multe ori faptul că Tehnodomus tergiversează proiectul, firma fiind ameninţată cu penalizări financiare. Într-un final, după ce a schimbat o dată stratul de asfalt de pe pasaj, firma arădeană a reuşit să finalizeze proiectul. Pasajul a costat aproape 32 de milioane de lei, banii fiind alocaţi de Guvern. „Vreau să amintesc un lucru foarte important. Deputaţii PSD s-au bătut pentru fondurile necesare pentru finalizarea acestui pasaj. Acum doi ani, bătălia pentru fonduri a fost foarte mare, iar deputaţii noştri au reuşit să aducă bani în Arad”, a ţinut să puncteze Ispravnic.

Pasajul din Micălaca

După cum am arătat mai sus, şeful drumurilor din vestul ţării a spus că acest pasaj este binevenit, dar este nevoie şi de finalizarea pasajului din Micălaca pentru ca traficul să fie cât mai fluent. Întrebat care este situaţia în ceea ce priveşte acel proiect, Cristian Ispravnic a anunţat faptul că „la pasajul de pe Calea Şiriei s-a semnat ordinul de începere a lucrărilor. Se lucrează la partea de proiectare şi la obţinerea de avize de relocare a două conducte principale de alimentare cu apă şi la relocările a două linii electrice de medie tensiune şi o linie de înaltă tensiune. În primăvară vrem să montăm grinzile la acel pasaj, care va fi finalizat în luna decembrie a anului viitor”.

O nouă atitudine

Cristian Ispravnic a ţinut să atenţioneze firmele care au contracte cu DRDP Timişoara, declarând că el vine cu o nouă strategie. „În zona noastră circulă o vorbă: <Nu contează dacă fură, măcar a făcut ceva>. Vreau să schimb sintagma asta cu alta: <fă bine, fă cinstit şi fă cum trebuie făcut>. Eu aşa o să fac şi o să îi rog pe oameni să mă urmărească. În primă fază, acum câteva luni, am blocat deschiderea pasajului din cauza unor lucrări neconforme. Aproximativ 500-600 de tone de asfalt au fost scoase de pe pasaj şi înlocuite cu alt material, unul de calitate. Doar prin lucrări de calitate putem să ne dezvoltăm”, a spus directorul DRDP.