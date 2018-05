Vicele Bibarţ, din nou printre gunoaie. „E strict problema Retim-ului şi nu are decât să şi-o rezolve!”

Ziua 1 Mai a fost marcată prin muncă de către viceprimarul municipiului Arad, Călin Bibarţ. Aşa cum promisese, de altfel, zilele trecute, vicele a rămas în Arad pentru a monitoriza activitatea celor de la Retim. Asta în condiţiile în care mare parte din municipiu este în continuare sufocat de gunoaie…

„Aşa cum am zis acum câteva zile, nu am plecat de 1 Mai nicăieri, aşa că la ora 7 dimineaţa am venit la baza Retim-ului să văd câte maşini au, cu câţi oameni lucrează şi astăzi pentru că încă nu mă pot declara mulţumit de cum arată oraşul. Probabil că nici la sfârşitul zilei de azi nu mă voi declara mulţumit deşi au plecat cu 15 maşini, dar încă mai au mult de recuperat. Sper să se mobilizeze în continuare. Am dispus şi celor de la ADI Deşeuri să meargă azi în oraş să vadă pe unde lucrează şi unde e cea mai mare problemă. La fel le-am cerut şi consilierilor: să lase micii şi berea şi să facă bine şi să ia cartierele la pas pentru că poziţia de consilier nu e doar pentru a participa la şedinţele Consiliului Municipal. Până la urmă, vreau o monitorizare cât mai exactă pentru că treaba nu merge încă aşa cum trebuie. Se vede şi la faţa locului, sunt foarte multe tomberoane care trebuiau de mult să fie puse în oraş şi nu sunt. Nu mă încălzeşte cu nimic că le au şi stau în magazie. Nu mă încălzeşte nici faptul că au maşini şi nu au şoferi pe ele. Sau că au maşini şi şoferi şi nu au oameni care trebuie să lucreze. E strict problema Retim-ului şi nu are decât să şi-o rezolve!” – a conchis viceprimarul Călin Bibarţ.