Victoria deblocării!

Pașcalău – Rogojan, Cotoc, Nistor, Suslak (min. 80, Aldan), Mihuța (min. 55, Berari), Ianc, Varga (min. 75, T. Bodri), Sabău, Sulea, D. Bulza (min. 69, L. Bodri) a fost echipa trimisă în teren de antrenorul Radu Anca.

„Ne-am descătușat în compania unui adversar modest. Am avut multe ocazii în prima repriză, dar nu am reușit să marcăm. După pauză, am fost mai pragmatici și, după primul gol, a fost mult mai ușor să înscriem. Scorul putea fi mult mai mare, dar e bine că am câștigat și am rupt seria de eșecuri. După această victorie de moral avem liniște și în vestiar și putem pregăti următoarele meciuri. Vrem neapărat să legăm această victorie cu alte rezultate pozitive, proximul prilej fiind deplasarea de la CNP Timişoara” – a spus tehnicianul LT Cermei.