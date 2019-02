Victorie fără probleme cu Cermei

Arad. Pe o ploaie măruntă, azi, pe „Motorul”, UTA a dat piept cu LT Cermei. Echipa oaspete a venit după cantonament, iar acest lucru s-a văzut, exprimarea în teren având de suferit. În schimb, UTA s-a mișcat bine, a marcat de trei ori și mai putea înscrie cel puțin tot atâtea goluri, ocaziile fiind foarte mari.

Pe bancă a stat Cristi Păcurar, Ionuț Popa fiind plecat la Iași pentru a-și rezolva ceva probleme personale, care au legătură cu perioada în care era antrenor acolo. A lipsit, însă, din teren, Miculescu, acesta fiind răcit.

Gol rapid

Nici bine nu a început meciul că și s-a marcat. În min. 5, Melinte i-a pasat lui Isac, iar acesta, din interiorul careului,a șutat sec și era 1-0. Apoi, elevii lui Radu Anca au fost mai atenți în apărare, au stat bine în teren, însă până în min. 33, când C. Rus a reluat în bară mingea centrată de Kanda. Chiar înainte de pauză, Kanda și C. Rus au ratat incredibil, în aceeași fază, portarul Gîrlea, respectiv imprecizia la finalizare făcând ca să se intre la cabine doar cu avantaj minim pentru UTA.

Mai spectaculos

Repriza secundă a fost mai animată, s-au dat mai multe goluri, în general a fost mai spectaculoasă. La trei minute de la reluare, C. Rus a tras în portarul Stănilă, iar în min. 63, Nistor a respins de pe linia porții o minge pe care scria gol, trimisă spre plasă de același C. Rus. Și totuși, în min. 62, s-a făcut 2-0, după o fază bine lucrată de arădeni, mingea a ajuns la C. Matei, care a tras cu sete în poartă. Opt minute mai târziu, după un fault ușor acordat de arbitru, Kanda a executat magistral lovitura liberă, de la 18 metri, la vinclu și era 3-0. Stahl a ratat, la rându-i, incredibil, pentru ca Mihuța să stabilească scorul final, 3-1, cu un șut frumos, din lovitură liberă de la 19 metri, în min. 89.

Ei au jucat

UTA: Orlic – Ivan, El Hasni, Șeroni, Copaci – Costin, Melinte, Isac, Matei, Kanda – C. Rus. Au mai jucat: Bodea – Hrezdac, Stahl, Vadim (în probe), R. Iuga, D. Popa, Merian. LT Cermei: Gîrlea – Polgar, Varga, Nistor, Sabău – Mager, Mihuța, Prună, Vezan, Vlad – Capătă. Au mai evoluat: Stănilă – Rogojan, Gruiescu, Ciubotariu, A. Iuga, Bulza, Matiș, Gherase.