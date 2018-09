Victorie în meciul de prezentare al FCC ICIM

S-a întâmplat la meciul de prezentare al noilor achiziţii în faţa celor mai fideli suporteri ai grupării „galben-albastre”. A fost FCC ICIM Arad – ZKA Novi Sad 65-56 (pe sferturi: 15-18, 21-11, 8-10 și 21-17), la capătul unui joc în care bosniaca Miljana Dzombeta a părăsit terenul accidentată la mijlocul sfertului trei.

Punctele formaţiei noastre au fost semnate de: Burdgess 28 (19 recuperări), Dzombeta 12, Hadzovic 11, Ardelean 9, Mercea 4 și Bartok 1. Au mai evoluat Peter și Ciotir.

Tehnicianul Miljan Medved a vorbit despre situaţia de la echipă: „Sunt mulțumit cu victoria, dar ați văzut ce probleme avem. Două jucătoare de bază accidentate, una învoită până luni, iar astăzi s-a mai accidentat încă una în timpul meciului. Practic s-a jucat în cinci oameni. A fost foarte greu, am câștigat, dar timpul a fost foarte scurt. Am început pregătirile pe 3 septembrie și deja avem primul meci oficial pe 26 septembrie, în Cupa României. Am încercat să omogenizez cât pot de bine echipa. O să avem o zi liberă să vedem ce jucătoare putem recupera pentru că ne așteaptă miercuri un meci foarte greu acasă, cu Braşovul în Cupă”.