Victorie incontestabilă

Problema învingătoarei s-a rezolvat înainte de pauză, graţie reuşitelor semnate de Trabalka min. 29, Vasinc min. 41 şi Filimon min. 43. La adăpostul acestui avantaj, „şoimii” nu au mai forţat în actul secund, când s-au înscris două goluri, câte unul în fiecare poartă, autori Vasinc min. 90, respectiv, Gavriluţă min. 59.

„În prima repriză, am controlat bine jocul, am dat trei goluri. Apoi, după pauză, am jucat mai retras, ne-am dozat efortul pentru că marți ne așteaptă un meci foarte greu la Reșița”, a spus antrenorul Flavius Sabău.