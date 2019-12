Victorie mare cu Petrolul!

Arad. Trei puncte imense a reușit să obțină UTA în ultimul meci al anului, contra celor de la Petrolul. Ploieștenii au venit cu gânduri mari la Arad, dar au plecat cu „coada între picioare”. Și asta, deoarece la scorul de 0-0, Arnăutu a fost eliminat, prilejuind elevilor lui Laszlo Balint să se dezlănțuie după pauză.

UTA a început mai bine meciul, Ursu, de două ori și Buhăcianu nereușind să înscrie. În tot acest timp, Petrolul a stat „la cutie”. După prima jumătate de oră, oaspeții au ieșit la joc, au avut o posesie bună și chiar o ocazie, prin Bratu, care a trimis pe lângă vinclu, cu capul, din colțul careului mic.

Și a venit min. 44. Atunci, Arnăutu a primit cartonaș galben, i-a reproșat ceva arbitrului Mladinovici, care a scos cartonașul roșu, eliminândul pe jucătorul ploieștean.

Repriza secundă a fost un adevărat „galop de sănătate” pentru UTA. Cu om în plus, arădenii au împins liniile, Manolache a fost aproape de autogol, apoi Melinte a fost blocat în ultimul moment, iar C. Rus a ratat uluitor de la 9 metri, pentru ca – după o zvâcnire a lui Bratu – să cadă golul. Era min. 69, când Buhăcianu a fost angajat în adâncime, la limita ofsaidului, Olaru și Avram s-au invitat reciproc să-l atace pe jucătorul arădean, iar acesta a strecurat mingea în plasă, de la opt metri: 1-0! Ploieștenii au încercat să iasă la joc, dar arădenii – șireți – au stat la pândă și au fost periculoși la fiecare contraatac, Ioniță fiind aproape de gol, în min. 75. S-a făcut, totuși, 2-0, în min. 82, când C. Rus a plecat de la centrul terenului, la limita ofsaidului, i-a pasat lui Ioniță, iar acesta, cu poarta goală, a îndeplinit o simplă formalitate.

„Cireașa pe tort” s-a pus în prelungiri, când Ioniță a întors serviciul și C. Rus a dus scorul la 3-0, cu un șut sub bară, de la 10 metri, declanșând fiesta în Aradul Nou.

UTA – Petrolul Ploiești 3-0 (0-0)

Stadion „Motorul”, teren sintetic, timp rece, spectatori 3000. Au marcat: Buhăcianu – min. 69, C. Rus – min. 82, Ioniță – min. 90+1.

UTA: Iacob – Tomozei, Melinte, Fl. Ilie, Bustea – Ursu (Ioniță), R. Moise, Isac (Hrezdac), Buhăcianu (Oroian) – Miculescu – C. Rus. Petrolul: Avram – Borboianu, Sârghi (Zaharia), Olaru, Manolache – Bratu, Meza Coli (G. Deac), Mihăescu, Marinescu – Șaim (Gavrilă), Arnăutu. Au rabitrat: H. Mladinovici – la centru, C. Vatamanu și M. Necula (asistenți) – toți din București. Obs. FRF: D. Paraschiv (Turnu Severin) și D. Jiga (Bistrița).