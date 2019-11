Victorie pentru locul doi!

A fost 4-1, goluri semnate de: Banyoi min. 10, Sulea min. 37 şi min. 75, Filimon min. 86, respectiv, Bubuioc min. 25 şi echipa pregătită de Flavius Sabău urcă pe locul doi al clasamentului.

Să mai spunem că din min. 68, gazdele au jucat în inferioritate numerică, Istrate fiind eliminat pentru cumul de avertismente.

„Am făcut un joc bun, deși trebuia să terminăm mai repede meciul, dar am ratat prea mult. Sunt convins că ne vom concentra și pentru ultimul meci de la Filiași, acum avem și o miză destul de importantă, aceea de a ne menține pe locul 2. După înfrângerile din primele două etape cu Craiova și Horezu, am avut în general rezultate pozitive bazate pe un joc bun. Doar înfrângerea de la Criș a fost un accident, dar și atunci am prestat un joc bun”, crede Flavius Sabău.