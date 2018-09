VIDEO | Gestul făcut de Meghan Markle care a pornit discuţii pe reţelele de socializare

Gestul ei a dat startul postărilor pe reţelele de socializare. Ducesa a fost caracterizată ca fiind cu picioarele pe pământ şi că are o atitudine umilă. Au fost făcute şi glume, cum ar fi că ar putea lăsa pe cineva fără loc de muncă.

William Hanson, expert în etichetă, a spus că gestul făcut de ducesă nu a fost o încălcare a protocolului. „De obicei, dacă eşti un membru al familiei regale, ai câţiva oameni a căror treabă este să îţi deschidă uşile şi să le închidă”, a declarat Hanson pentru Radio 1 Newsbeat. Imediat după, au apărut mesaje pe Twitter prin care Meghan era felicitată şi apreciată.

Cu puţin timp în urmă, un jurnalist din Statele Unite a declarat că a văzut-o pe Meghan în Londra cum făcea curat după câinele ei. Cu toate acestea, există reguli pe care ducesa nu trebuie ă le încalce. „Acum că Meghan face parte din familia regală, nu mai are voie să facă selfie-uri, să dea autografe, nu mai poate vota şi a trebuit să-şi şteargă toate conturile de social media”, a declarat William Hanson pentru Newsbeat.

DUCHESS CLOSES DOOR: The Duchess of Sussex – #MeghanMarkle – closed her own car door and exchanged traditional Maori greetings during her first solo engagement at the #RoyalAcademyOfArt in London pic.twitter.com/8hwVo5og22

— AP Entertainment (@APEntertainment) September 26, 2018