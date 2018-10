VIDEO | Madrid, invadat de oi! Ciobanii din Spania trec cu oile prin centrul orașului

În fiecare an, încă din 1994, ciobanii şi-au mânat oile în oraşul Madrid, urmând o rută folosită în trecut pentru zonele mai puţin dezvoltate din ţară către o regiune pentru păşunat pe timpul iernii.

Oile plătesc o sumă simbolică în contextul unui acord semnat în 1418 cu consiliul municipal, care a cerut o taxă de 50 de maradevis (n. red. – o monedă antică din cupru) pentru fiecare turmă de o mie de oi care străbăteau piaţa centrală Sol şi strada Gran Via.

Sursa: Mediafax



2000 sheep on the streets of Madrid as part of the sheeples vote! #sheeplesvote #Madrid pic.twitter.com/86UF8R7fGT

— Emily B Scialom (@emilybsci1) October 21, 2018