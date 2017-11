VIDEO | Motorul unui avion a luat foc în timpul aterizării pe Aeroportul Seattle

Administrația federală a aviației spune că zborul Hawaiian Airlines 875 avea doar un echipaj de zbor la bord şi nicio persoană nu a fost rănită.

Hawaiian Airlines a declarat pentru CBS News că avionul “a experimentat o problemă la motorul din stânga” şi că incendiul a fost stins în scurt timp.

Nu au existat probleme sau alarme atunci când aeronava a fost în aer, a spus purtătorul de cuvânt.

Not something you see everyday @SeaTacAirport. Looks like an apparent engine caught fire. Luckily the pilot knew what to do it appears @komonews pic.twitter.com/hrFGsTx8x2

— Garth Dip Lip (@jasonavbc) 8 noiembrie 2017