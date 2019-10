Primul trailer „Star Wars: The Rise of Skywalker” a fost lansat şi oferă indicii despre finalul poveştii

Producătorii au păstrat secretul privind acţiunea celei de-a noua secvenţe din saga “Star Wars”. Tot ce se ştie, potrivit cinemagia.ro, este că “supravieţuitorii rezistenţei înfruntă încă o dată forţa militară a Primului Ordin în acest ultim capitol din saga lui Skywalker”.

Primele indicii privind poveste apar odată cu lansarea clipului oficial al peliculei care ar trebui să ofere deznodământul poveştii construite în jurul lui Rey, tânăra care redescoperă tradiţia cavalerilor Jedi şi luptă de partea rezistenţei împotriva reprezentanţilor Primului Ordin.

Fanii spun că pumnalul care apare în mâna lui Ray în imaginile în care sfărâmă o statuetă de culoare neagră, ar fi arma cunoscută drept “pumnalul lui Mortis”, care apare în varianta animată a “Clone Wars/ Războiului clonelor”, arma fiind înzestrată cu puterea de a ucide şi de a controla două persoane care sunt rude şi folosesc Forţa.

Primele imagini o înfăţişează pe Rey alergând printr-o pădure. Apare apoi Finn, fostul soldat al Primului Ordin care a trecut de partea rezistenţei, care vorbeşte despre Forţă şi felul în care au ajuns împreună în această poveste. Identitatea lui Rey pare să fie un punct cheie al deznodământului.

Imaginile sugerează că răspunsul privind familia misterioasă din care provine Rey îl are Kylo Ren, dar acest lucru era deja cunoscut din seria a VII-a, “Star Wars: The Last Jedi/ Star Wars: Ultimii Jedi”.

Sursa: Mediafax