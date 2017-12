Videoclip controversat filmat de Carmen Șerban în Biblioteca UMF Carol Davila

Un video filmat de manelista Carmen Șerban în Biblioteca Universității de Medidicină și Farmacie Carol Davila din București a creat rumoare printre studenții și profesorii acestei facultăți, și nu numai.

Un student la medicină l-a sesizat despre acest video pe medicul cardiolog Vasi Rădulescu. Acesta a postat pe pagina sa de facebook mesajul studentului, dorind ca mass-media să transmită mai departe.

“UMF Carol Davila, acea instituție de prestigiu care produce medici, a permis filmarea unui videoclip al unei manele chiar în incinta facultății. În acea bibliotecă am tocit mii de pagini, ca un intelectual tâmpit ce sunt. Am primit acest mesaj de la un student la medicină:

Domnule doctor Radulescu, vreau sa va arat ceva. Acesta este un videoclip al unei manele. Este filmat in biblioteca mare din UMF Carol Davila, pe parchetul pe care au calcat, candva, George Emil Palade, Ion Cantacuzino, Prof. Gerota sau Victor Babes. Aici s-a ajuns, la o asemenea prostitutie pentru cateva mii de euro, probabil, intr-una din cele mai importante institutii academice din tara. Eu, ca student, sunt profund dezamagit. Imi va fi greu sa mai intru la fel in biblioteca. Nu mai spun ca, la unele carti “pipaite” atat de tandru de doamna manelista, noi nici nu avem acces. Sunt prea vechi si valoroase, iar noi suntem doar studenti, nu manelisti. Nu stiu exact de ce v-am scris, poate pentru ca percep in Dumneavoastra vocea noastra, a celor care (inca) mai speram. Poate va va amuza, poate va va face greata. Aici am ajuns…

„O seara buna!”

Greață. Și iar n-am metoclopramid în casă. Aștept și eu o poziție oficială, dacă se poate. Nu știu ce anume să taguiesc pentru ca mesajul să ajungă la cine trebuie. Paginile UMF Carol Davila nu par oficiale. Poate mă ajutați voi”, a postat medicul Vasi Rădulescu pe pagina sa de facebook.

Dacă unele persoane condamnau această filmare, altele spuneau că 50% sună cu melodiile care se dau la radio, iar altele erau de părere că video-ul “Nu e cu nimic mai prejos decat spaga pe care trebuie sa o dai pentru operatii la unii medici care au ”invatat” in aceasta biblioteca ….si acum ”li se apleaca”!!!”

Promovare?

Profesorul universitar doctor Dumitru Borțun, expert în comunicare a declarat pentru Kanal D că este vorba despre un marketing instituțional. “Eu am văzut textul. Cererea aprobată pentru muzică ușoară. Cu majuscule. Orice instituție trebuie să se promoveze și în momentul când te promovezi arătând spațiile tale pentru actualii elevi de liceu care vor opta pentru o facultate este o promovare”, crede Dumitru Borțun,. El este de părere că aici vor veni mai mulți studenți, videoclipul fiind un mesaj subliminal. “În subconștientul celor care văd imaginile se coace o atitudine pozitivă față de instituția respectivă”, subliniază expertul în comunicare.