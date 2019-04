Viitorul, între prmele 16 din ţară!

Tânărul tehnician al Viitorului, Dinu Maghici a pus: „E o mare performanță să ne calificăm în primele 16 echipe din țară. În iarnă, nimeni nu credea că putem obține acest rezultat de excepție, dar am luat 10 puncte din 12 posibile în retur. Am crezut în acești copii, a fost o muncă foarte grea, dar cu încredere și devotament am reușit imposibilul. Vreau să mulțumesc clubului pentru că ne-a oferit cele mai bune condiții, fiecare deplasare la Oradea am făcut-o cu o zi înainte. Venirea lui Roland Nagy lângă noi a adus un mare plus din punct de vedere organizatoric. Am ajuns la masa bogaților, de aici încolo orice facem este un bonus”.