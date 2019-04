Vin cu asfaltul pe drumurile judeţene din Arad

Odată adoptat bugetul judeţului Arad, lucru care s-a întâmplat în data de 8 aprilie, acum pot fi demarate licitaţii şi lucrări. În special, pentru drumurile judeţene, capitol la care Aradul este deficitar. După ce s-au stabilit datele bugetului, reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad au transmis o listă cu şoselele care vor intra în reabilitare şi modernizare în anul 2018. Dar să vedem exact care vor fi şoselele care, sperăm noi, îşi vor „schimba faţa” în acest an, dar şi ce sume au fost alocate pentru lucrări: proiect tehnic şi execuţie Sintea Mare-Şepreuş (11,4 milioane de lei), proiect şi execuţie Sântana – Sintea Mică (18,7 milioane de lei), proiect şi execuţie Tauţ – Târnova (18,8 milioane de lei), proiect şi execuţie Gurahonţ (4 milioane de lei), proiect şi execuţie Sânmartin – Olari – Caporal Alexa (6,3 milioane de lei), modernizare Neudorf – limită de judeţ Timiş (103.000 de lei), modernizare Grăniceri – Pilu (19,8 milioane de lei), modernizare Şofronea – Zimand Cuz (12,3 milioane de lei), proiect tehnic şi execuţie Bârsa – Moneasa – limită de judeţ Bihor (17 milioane de lei), proiect şi execuţie Gurahonţ – Buteni (15 milioane de lei), proiect şi execuţie Zăbalţ – limită de judeţ Timiş (5 milioane de lei). În plus, o serie de alte drumuri au primit alocări de fonduri pentru întocmirea documentaţiilor iniţiale, premergătoare lucrărilor.

Trebuie precizat că toate lucrările de mai sus sunt finanţate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean. „Dacă Guvernul României ar fi adoptat bugetul în termenul legal, în octombrie anul trecut, toate aceste lucrări ar fi fost demult începute”, a precizat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean.

Şi din externe

Dar nu numai lucrările prezentate mai sus sunt programate să înceapă în acest an. Şi asta pentru că CJA a reuşit să acceseze multe alte proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile. Capul de listă este drumul Arad – Şiria – Pâncota – Buteni, care va primi în acest an suma de 63,5 milioane de lei. Un alt drum finanţat prin POR 2014-2020 este Sânpetru German – limită de judeţ Timiş, cu o alocare financiară de 15,6 milioane de lei. În acest an vor demara şi lucrările pe Nădab – Seleuş şi vor fi finalizate cele de pe Pâncota – Seleuş, acestea având o valoare totală de 39,7 milioane de lei. În sfârşit, alte două drumuri luate „la pachet”, în acelaşi proiect, care vor fi, teoretic, finalizate în acest an sunt Dorobanţi – Macea şi Pecica – Turnu, acestea două având o valoare totală de 10,3 milioane de lei.

Bani pe centură

După cum au anunţat deja, reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad nu au renunţat la ideea realizării centurii de est a Aradului, care ar urma să închidă întreg inelul de centură al municipiului. Asta chiar dacă, pentru moment, o finanţare nerambursabilă pentru acest proiect este incertă. În buget a fost alocată suma de 638.000 de lei pentru servicii de proiectare pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru centură.