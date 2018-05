Vin Diesel și Dwayne Johnson – cele mai mari salarii de la Hollywood

În anii 1990, vedete precum Julia Roberts, Will Smith şi Tom Hanks puteau obţine suma de 20 de milioane de dolari pentru un film, precum şi bonusuri din încasări. În prezent, starurile beneficiază de salarii mult mai mici.

Există şi excepţii, de exemplu, Dwayne Johnson, care este unul dintre actorii cel mai bine plătiţi la Hollywood. Datorită succesului înregistrat de filme precum „Fast and Furious” şi „Jumanji: Welcome to the Jungle”, „The Rock” a obţinut un salariu de 20 de milioane de dolari pentru rolul din „Red Notice” (2020). Salariul actorului include şi suma de un milion de dolari pentru promovarea filmului pe contul său de Instagram, unde este urmărit de aproximativ 110 milioane de persoane.

Producător şi star al francizei „Fast and Furious”, Vin Diesel a fost plătit tot cu 20 de milioane de dolari pentru cea de-a opta parte a seriei, lansată în 2017. Sursa: Mediafax