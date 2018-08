Vin penalitățile la pasajul de la CET

Deputații PSD Arad Dorel Căprar și Florin Tripa, plus câțiva consilieri ai partidului, au organizat o conferință de presă pe pasajul de la CET, împreună cu Cristian Ispravnic, directorul general regional DRDP Timișoara . Asta, spun ei, ca să vadă și ziariștii, la fața locului, cum stau lucrurile. Ce au văzut ziariști: doi muncitori care strângeau niște șuruburi la parapeți, plus unul care se învîrtea pe acolo. Atât!

Cristian Isravnic a subliniat că „Lucrările pe pasaj trebuia să se termine în iulie. Constructorul a avut termen 25 august. Se pare că acesta nu a avut forța necesară, nu a reușit să se organizeze bine, are deficit de forță de muncă, de aprovizionare cu materiale. În iulie se putea circula pe pasaj, chiar dacă mai sunt lucrări aferente. Acestea se puteau face după ce pasajul era pus în funcțiune. După expirarea termenului de punere în operă, constructorul intră în penalizări. În ce ne privește, vom fi pe șantier zilnic, pentru a urmări calitatea lucrărilor, care ne interesează foarte mult. După cum știți, o parte de asfalt a fost decopertată și refăcută pentru că nu a corespuns calitativ”. Întrebat despre soarta celuilalt pasaj, Ispravnic a explicat că că s-a dat dat ordinul de începere de 60 de zile. Se lucrează la proiectarea și execuția relocării conductelor de alimentare cu apă de la uzina de apă 2. Totodată, în paralel, se lucrează la proiectarea și execuția relocării a două linii de medie și o linie de înaltă tensiune.Se speră ca până în toamnă să se termine relocările, iar în principiu pasajul să fie gata până în toamna lui 2019.

Politizare „aberantă”

Deputații Dorel Căprar și Florin Tripa au acuzat politizarea de către PNL a subiectului și au subliniat că Guvernul, respectiv Ministerul Transporturilor, au făcut tot ce trebuia să facă, vina nerespectării termenelor aparținând în totalitate firmei Tehnodomus. „ Mi se pare aberant să folosești politic un asemenea subiect, cum că PSD ar fi de vină că nu se finalizează acest obiectviv la termen. PSD a deblocat acest obiectiv ca și celălalt pasaj, banii au fost alocați la timp, la ora actuală plățile sunt în grafic, în termenele stabilite și nu văd unde este problema Guvernului și a PSD. Noi, parlamentarii PSD arădeni ne-am implicat în abordarea acestui subiect la modul cel mai serios și am reușit, prin mijloacele legale avute la îndemână să deblocăm proiectul. Eu cred că 7 sau 10 zile câte mai sunt sunt puține față de cât s-a așteptat. În calitate de cetățean al Aradului, cer constructorului să-și facă treaba. Ați văzut, sunt 3 oameni pe șantier . Credem că această companie, prietenă cu conducerea locală, în speță PNL, încearcă să tergiverseze finalizarea, chiar dacă pierd bani, pentru a mai atrage câteva discuții politice în favoarea PNL”, spune Căprar. Florin Tripa spune că firma își bate joc de arădeni ca să facă jocurile PNL, dar s-ar putea ca acesta să nu mai aibă nici bani, deși plățile s-au făcut la timp, în grafic. Deputatul a declarat că, împreună cu colegii săi, vor să elaboreze o modificare la Legea achizițiilor publice, care să nu mai permită tergiversări și matrapzlâcuri. Deasemenea, spune Tripa, trebuie făcut ceva pentru reglementarea cât mai clară a subantreprenoriatului. „Văd că toate lucrările se dau în subantrepriză, lucru care nu mi se pare normal”, este opinia sa.