Vin vremuri grele pe pistele de biciclete!

Polițiștii locali arădeni au sancționat, în ultima lună, 35 de șoferi ce au parcat pe pista adresată bicicliștilor. Şi, atenție, amenda a fost de 290 de lei și două puncte penalizare. Aşa că nu mai e de glumit. Şi de aici, de fapt, am pornit în materialul nostru. Am plecat de la banala întrebare la care însă până acum nu s-a răspuns clar: se poate circula pe cei 130 de kilometri de pistă pentru biciclete din municipiu, în mod oficial? Iar de la această întrebare, am mers, cum era şi normal, mai departe: Sunt sau nu sancționați șoferii care parchează pe pistele adresate bicicliștilor? Răspunsul la ambele întrebări ne-a fost oferit, de această dată fără ezitări, de reprezentanții Palatului Administrativ, dar și de cei ai Direcției Generale Poliția Locală Arad.

Se poate circula pe piste!

Cel puţin pentru Primăria Arad este o certitudine: bicicliștii pot folosi cei 130 de kilometri de piste pentru biciclete din municipiul Arad. Atenție, legal! Un aspect foarte important, care atrage, însă, după sine și multe sancțiuni pentru șoferii arădeni care au început deja să fie sancționați pentru că îi blochează pe bicicliști.

Două puncte și 290 lei amenda

Și acum să revenim și la problema spinoasă, blocarea pistelor pentru biciclete vs. lipsa locurilor de parcare în municipiu. Care va fi de acum şi costisitoare pentru cei „găsiţi vinovaţi”. Pentru că, după luni de zile de avertismente şi campanii de informare, ne spune Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad, fără niciun rezultat, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumuri Publice şi Parcări au trecut la sancţionarea conducătorilor auto care blochează pistele de biciclete. Astfel, numai în ultima lună, poliţiştii locali au încheiat un număr de 35 procese verbale în cuantum total de 10.105 lei. Iar, în perioada următoare, se anunţă vremuri şi mai grele pentru şoferii indisciplinaţi. „Conform Codului Rutier, șoferii care blochează pistele sunt sancționați cu două puncte amendă, în cuantum de 290 lei, la care se adaugă şi două puncte penalizare. Săptămânile următoare vom continua aceste acţiuni şi nu vom mai fi indulgenţi cu cei care opresc, staţionează sau parchează pe pistele de biciclete.” a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, directorul general al Direcţiei Generale Poliţia Locală, Florin Barna.

Recepționate în decembrie 2015

La nivelul municipiului Arad au fost realizate piste de biciclete pe o lungime de aproape 130 de kilometri, prin două programe: unul în valoare de șase milioane de euro, cu finanțare europeană și unul în valoare de 5,4 milioane de lei, cu finanțare locală.

Obligațiile bicicliștilor pe pistele din Arad

Ce nu au voie să facă bicicliştii? „Se interzice conducătorului bicicletei să utilizeze telefonul mobil sau alt aparat de telecomunicaţie în timpul mersului, dacă nu este prevăzut cu dispozitiv de tip «mâini libere». Transportul de pasageri este admis numai dacă conducătorul bicicletei are vârsta de minim 18 ani. Copiii sub vârsta de 14 ani pot conduce biciclete numai pe pistele pentru bicicliști de pe Faleza Mureșului. Se interzice conducerea bicicletei pe pistele de biciclete de către o persoană sub influența alcoolului, a produselor ori a substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Este interzis ca bicicliştii să poarte căşti sau alte dispozitive cu efect antifonic puternic sau total. Este interzisă circulaţia pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale. Bicicliştii nu au voie să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale. Bicicliştii nu au voie să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă. Bicicliștii au obligația ca la traversarea unei treceri pentru pietoni să coboare de pe bicicletă. Purtarea vestei reflectorizante la lăsarea serii”.