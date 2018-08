Vine gazonul pe stadionul UTA

Lucrările de amenajare a gazonului, a instalaţiei de încălzire şi a celei de irigare la stadionul Municipal „Francisc Neumann” ar putea începe săptămâna viitoare, după cum anunță reprezentanții municipalității.

Primăria Municipiului Arad a semnat contractul cu firma SC Rulouri de gazon SRL din judeţul Giurgiu, operatorul economic fiind desemnat câştigător întrucât a îndeplinit cerinţele tehnice şi a depus oferta cu preţul cel mai scăzut.

Suprafață totală ce urmează să fie amenajată este de 9.840 mp, aceasta fiind împărțită în două zone distincte: spațiu de joc cu o suprafață gazonată de 8.311 mp şi zonă perimetrală acoperită cu gazon artificial de 1.529 mp. În plus, vor fi amenajate şi spațiile tehnice aferente terenului de joc, respectiv suprafață tehnică pentru încălzirea jucătorilor și spațiu tehnic ce găzduiește dotările necesare sistemelor de irigare, încălzire și drenaj implementate sub terenul de joc.

Pe banii municipalității

„Amenajarea gazonului de pe noul stadion UTA, realizarea instalaţiei de încălzire şi a instalaţiei de irigare au fost asumate de Compania Naţională de Investiţii (CNI), alături de montarea instalaţiei de nocturnă. În toamna anului 2016, CNI s-a angajat la o co-finanţare de 2,5 milioane de euro pentru aceste lucrări. Deoarece cele 2,5 milioane de euro de la Guvernul României pentru gazonul Stadionului Francisc Neuman nu au mai venit, am fost obligați să licităm lucrarea din banii arădenilor. Am semnat contractul de execuție și împreună cu firma câștigătoare am fost la stadion pentru a preda amplasamentul, astfel încât în cursul săptămânii viitoare să se poată apuca de lucru. Păcat că am pierdut aproape 2 ani pe promisiunea Guvernului”, a declarat viceprimarul municipiului Arad, Călin Bibarţ.

Valoarea totală a contractului este de 3.145.368 lei şi are o durată de 4 luni de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Garanția oferită lucrărilor este de doi ani de la data procesului verbal de recepție.