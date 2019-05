Vine modernizarea pe alte două drumuri judeţene

ARAD. Alte două drumuri judeţene vor intra, în perioada imediat următoare, în proces de modernizare. Este vorba despre şoseaua care leagă Sântana de Sintea Mică, prin Olari, şi drumul dintre Grăniceri şi Pilu. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, Sergiu Bîlcea, a anunţat că licitaţia pentru Sântana-Sintea Mică a fost câştigată de firma Inteco Holding, care va încasa peste 13 milioane de lei pentru modernizarea celor 10 kilometri de drum judeţean. „Licitaţia cuprinde atât proiectarea, cât şi lucrările efective de modernizare. Firma are la dispoziţie două luni de zile pentru a face proiectarea, după care urmează să se apuce de lucru”, a spus Bîlcea.

„Odată cu demararea acestui proiect, toate drumurile din acea zonă intră în modernizare. Vorbim despre Nădab-Zărand-Seleuş, Sânmartin-Şimand-Olari-Caporal Alexa şi acum Sântana-Olari-Sintea Mică. Într-un an de zile vom avea drumuri judeţene noi pe toată zona respectivă”, a mai precizat vicepreşedintele CJA.

În ceea ce priveşte drumul Grăniceri-Pilu, acesta are o lungime de aproximativ şapte kilometri, iar licitaţia pentru modernizarea lui a fost câştigată de Porr Construct, care va încasa în jur de nouă milioane de lei pentru această lucrare. „Aici a fost semnat deja ordinul de începere a lucrărilor, urmând ca, în aproximativ trei săptămâni de zile, utilajele să apară pe şantier”, a spus Sergiu Bîlcea.