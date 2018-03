Situat în zona P-ța UTA, nr.57, Fresh Doner este un restaurant cu specific oriental, unde pe lângă preparatele de baza din carne rotisată aduce in plus salatele fresh ale momentului: Pizza, Donner Kebab plus multe suprize.



Restaurantul ce dispunde de 60 locuri în interior și 30 locuri pe terasa, are un design primitor reinterpretat cu elemente speciale reprezentând o combinație uimitoare. Implementarea conceptului Fresh Doner a necesitat o investiție de aproximativ 55.000 euro. Carnea folosită în prepararea produselor este de pui, curcan, vită, folosită in peste 800 locații din Europa. Vă așteptăm la Restaurantul Fresh Doner in Arad, P-ța UTA !