Vineri, de la ora 20:00. Teo Milea – live la Activ Club Arad

Dar cine este Teo Milea? Dacă ați deschis mai târziu… televizoarele – vorba unor celebri prezentatori – Teo este un pianist arădean stabilit de câțiva ani în Canada, ce se poate lăuda cu clasificare uimitoare în finala Searchlight CBC Music, una dintre cele mai importante competiții ale radioului nr. 1 din Canada. Teo Milea a ajuns în Top 4, faza finală a concursului, la care s-au înscris inițial peste 1.700 de muziceni, și a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume cu piesa „Ireversibil” care a fost cea mai votată în mediul online, câștigând Popular Vote în cadrul aceleiași competiții.

În concertul de la Activ Club Arad, Teo va cânta o serie de melodii mai vechi, de pe cele două albume deja lansate, dar și câteva piese noi, în premieră, de pe viitorul album „I am Human”.

„Mă bucură enorm că voi cânta acasă, la Arad. Nu am mai cântat în aer liber, la o așa anvergură, în Arad, de aproape 5 ani. Vineri, voi cânta compoziții proprii, iar la două dintre melodii voi fi acompaniat de doi prieteni, muzicieni de excepție, toboșarul Adrian Șchiopu și flautistul Ionuț Cădariu. Pentru început va fi Adiere, o piesă care are menierea de a detensiona atmosfera și de a-i aduce pe cei prezenți de la grijile de zi cu zi în atmosfera de spectacol. Iar pentru final voi păstra Let it be joy, o melodie cu care sper să aduc și să păstrez bucuriapână la următoarea revedere”, ne-a declarat Teo Milea.

Teo Milea încheie la Arad o serie de concerte în aer liber în țară, una dintre participări fiind la JazzTM – Festivalul de Jazz de la Timișoara.

Vă așteptăm, așadar, la un concert live la Activ Club. Biletele se mai pot achiziționa numai de la recepția Activ Club, str. Infanteriei FN (zona Subcetate). Informații la 0756285621. Pret: 49 lei, cu wellcome drink prosecco inclus.