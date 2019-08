Violențe în familie la Pleșcuța. Polițiștii au emis două ordine de protecție în aceeași zi

Unul dintre bărbați și-a agresat soția și fiica, amenințându-le ulterior cu moartea, iar celălalt bărbat și-a lovit soția cu capul de ușă. Ambele agresiuni fizice au avut loc în aceeași zi. Soții violenți sunt cercetați penal pentru violență în familie.

„Polițiștii din cadrul Postului de poliție Pleșcuța au fost sesizați, la data de 18 august, despre faptul că un bărbat de 48 de ani, din aceeași localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice și-a agresat soția și fiica aflată în vizită, amenințându-le cu moartea. Pe numele celui în cazuă a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare.

În aceeași zi, un bărbat de 48 de ani, din Pleșcuța, fiind sub influența alcoolului și-a agresat soția lovind-o cu capul de ușă. Pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție provizoriu, fiind continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.