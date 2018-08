Viorica Dăncilă, dată în judecată de site-ul de satiră Times New Roman

Decizia vine în contextul în care începutul lunii mai 2018, Irina Tănase, partenera de viaţă a liderului PSD Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă, primarul Capitalei Gabriela Firea şi miniştrii Carmen Dan şi Lia Olguţa Vasilescu au dat în judecată reprezentanţii publicaţiei online Timesnewroman, în urma publicării articolului „C**va lui Dragnea, asaltată de PSD-iști. Acestea cer 500.000 de euro, în total, daune morale.

Redăm integral mesajul transmis de Călin Petrar, redactor-şef Times New Roman, prin intermediul unui comunicat de presă:

„După episodul Priștina – Podgorica, la presiunea bunului simț și la sfaturile avocatului meu, Radu Sora, am decis să o dau și eu în judecată pe Viorica Dăncilă. Asta se întâmplă în același dosar în care Viorica Dăncilă ne cere mie și colegilor mei de la Times New Roman 100.000 de euro pentru că am spus despre ea într-un articol că este tâmpită. Țin să precizez că nu mi-am dorit să fiu într-un asemenea conflict, ci este doar un răspuns la cererea absurdă făcută de Viorica Dăncilă. Este nu doar revoltător, ci de-a dreptul kafkian ca Viorica Dăncilă să îmi ceară 100.000 de euro pentru un articol care a stat online două zile, în timp ce ea îmi tăvălește imaginea și demnitatea de român încă din 21 ianuarie 2009, în calitate de europarlamentar, și din 29 ianuarie 2018 în calitate de prim-ministru al României.

Când libertatea de exprimare este atacată atât de halucinant, când ajungi să fii dat în judecată pentru o banală constatare, nu putem rămâne fără reacție. Pentru că, repet, astfel de vremuri trăim: sunt dat în judecată de Viorica Dăncilă, care vrea 100.000 de euro prejudicii de imagine pentru c-am făcut-o tâmpită. 100.000 de euro pentru o constatare banală. O constatare pe care a făcut-o orice om cu un minim de discernământ. Așa că îi cer și eu prejudicii de imagine: nu mult, 1 RON, pentru că eu sau colegii mei luptăm pentru păstrarea libertății de exprimare, nu pentru bani.

Abordarea mea și a avocatului meu este clară: dacă e cineva care suferă prejudicii de imagine sau atingeri ale dreptului la demnitate, suntem noi, românii. Prin tot ceea ce face, facilitând ca o persoană incompatibilă cu funcția de premier (din cauza unei condamnări penale) să conducă România prin intermediul ei, prin modul în care se exprimă, prin gafele pe care le face, Viorica Dăncilă aduce atingere demnității noastre și ne aduce grave prejudicii de imagine.

În încheiere, nu pot decât să-i încurajez și pe alți români să constate că Viorica Dăncilă le provoacă grave prejudicii de imagine și să acționeze în consecință. Astfel, orice cetățean român poate face cereri de intervenție în interes propriu, în dosarul nostru 10816/3/2018 – Tribunalul București, în care să solicite același lucru, să se constate încălcarea dreptului său la demnitate și imagine în calitate de cetățean al României”, scrie Călin Petrar.