Virgiliu Jireghie a expus a 70-a oară

Aceasta poartă semnătura artistului fotograf, profesorului şi omului de televiziune, Virgiliu Jireghie care a atins astfel numărul de 70 de expoziţii. Domnul Horia Truţă a vorbit în deschidere şi a analizat colecţia de fotografii pornind chiar de la definiţia găsită în dicţionar a caricaturii- reprezentarea realităţii prin sublinierea sau exagerarea unor trăsături ale infăţişării sau ale unei situaţii care se face de obicei prin mijloace grafice. Dar având de-a face cu un autor rebel care se foloseşte de arta fotografică pentru a redefini portretul satiric, Horia Truţă punctează că: „Virgiliu Jireghie, prin noul concept pe care îl introduce, rupe chiar aceasta definiţie şi realizează acest concept de caricaturi prin mijloace vizuale fotografice. Trăsăturile esenţiale sunt subliniate, nu este doar o deformare prin lentilă sau prin mijloace tehnice, ci este o deformare dirijată pe care o face Virgiliu Jireghie cu mult talent şi cu mult umor aş zice, fiindcă această expoziţie, sau o parte din ea, va participa la „Gura satului” şi la alte festivaluri de satiră şi umor.”

În încheiere, câteva cuvinte din partea artistului Virgiliu Jireghie: „Ceea ce vedeţi astăzi aici este o poveste din dragoste închinată oraşului nostru Arad, de unde se ştie că de aici a pornit marea activitate a patrioţilor români pentru unire… dar nu am vrut să subliniez caracterul istoric, am vrut să subliniez că şi atunci în Arad, acum 100 de ani, erau oameni normali, oameni isteţi (…), care-şi iubeau concetăţenii şi prin această metaforă a foto-caricaturii am încercat să aduc în faţă o parte din atmosfera de atunci. O parte din portrete sunt absolut originale, sunt oameni deosebiţi, savanţi, generali, profesori (…)”