Vis împlinit după 17 ani!

„Omul sfinţeşte locul, iar în sportul arădean, Ruben este omul” – aşa l-a caracterizat Florin Molcuţan, consilier în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, pe Ruben Stoia, organizatorul Galei Campionilor 2018, eveniment prefaţat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă. Alături de cei doi amintiţi mai sus au fost prezenţi: Cristian Gavra, directorul DJST Arad; Viorel Plosca, arbitru, supervizorul galei, dar şi Flavius Biea, „capul de afiş” al reuniunii pugilistice de pe 17 noiembrie, ora 20, de la Sala Sporturilor „Victoria”. Rolul de prezentator a fost jucat de carismatica Bianca Morariu.

Se întoarce acasă

Omul care a scos boxul arădean din anonimat, Ruben Stoia, a deschis conferinţa de presă: „A fost un vis de-al meu să organizez o astfel de gală, în care arădeanul Flavius Biea să revină, din nou, după 17 ani, pe ringul de box din Arad, oraş în care şi-a început cariera de pugilist. Cu Flavius am bătut prima oară palma, iar restul Galei Campionilor a venit pas cu pas. Am avut alături de mine oameni inimoşi, care m-au sprijinit necondiţionat în acest demers, în special pe prietenul meu, deputatul Dorel Căprar. Îmi doresc ca Flavius să câştige această Centură în faţa unei săli arhipline”.

O mare bucurie

Aflat în faţa cei de-al 17-lea meci profesionist din carieră – va întâlni un boxer din Venezuela, Yeison Gonzales (20 ani), în joc fiind Centura IBA Inter-Continental, rămasă vacantă – Flavius Biea (28 ani) s-a arătat extrem de bucuros de a boxa acasă. „Vreau să păstrez această Centură în România. Acum sunt pe locul 170 în lume. Dacă voi câştiga Centura şi o voi mai pune odată în joc şi voi învinge, voi intra în primii 100 şi voi putea boxa pentru titlul mondial. Nu am plecat afară din ţară, pentru că şi aici, în România, se pot face lucruri frumoase. Am două oferte din Anglia şi SUA, poate semnez cu vreuna după această gală” – a spus Flavius, însoţit de soţia sa, Roxana, căreia i-a mulţumit pentru sprijin, scoţând în evidenţă faptul că în spatele unui bărbat de succes, stă o femeie puternică.

Zece jocuri

Pe lângă meciul în care Flavius Biea va încerca să păstreze Centura IBA Inter-Continental la Arad, în cadrul galei vor mai fi 9 partide de box profesionist, în care vedete vor fi şase pugilişti români (Alexandru Jur, Florin Cordoş, Ionuţ Tănăsie, Cezar Juratoni, Daniel Buciuc şi arădeanul Eduard Gafencu) şi trei din Ungaria (Mate Kis, Renato Egedi şi Balazs Bacskai). Majoritatea câştigători de centuri şi pretendenţi pentru a lupta pentru titluri europene sau mondiale.