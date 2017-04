Vis împlinit: locul II la Naționala de Pedagogie

Colegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” nu doar că a organizat faza naţională a Olimpiadei de Pedagogie și Psihologie pentru licee pedagogice, ci a obţinut şi un premiu în cadrul competiţiei. Performanţa i se datorează elevei Anca Oprea din clasa a XII-a, care a obţinut premiul II la disciplina Didactici inovative. Cu nota 9,40, Anca s-a situat la doar 20 de sutimi de olimpica clasată pe prima poziţie. În 2015, eleva de la „Ţichindeal” a luat menţiune la Olimpiada Naţională de Pedagogie şi Psihologie pentru licee pedagogice, disciplina pedagogie, iar cu un an înainte (pe când era în clasa a IX-a) a fost la doar 5 sutimi de o menţiune la disciplina Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului.

„Acesta este al treilea an în care particip la Olimpiada Naţională de Pedagogie-Psihologie pentru liceele pedagogice, însă este şi cel mai productiv, pentru că am obţinut premiul II la etapa naţională. Acest premiu este o reuşită deosebit de importantă pentru mine, dată fiind munca pe care am depus-o în pregătirea pentru această olimpiadă, alături de doamna profesoară Valeria Peştean, în fiecare an. Mi-am dorit de mult timp să obţin aceast rezultat, iar anul acesta visul a devenit realitate” – spune olimpica de la „Ţichindeal”.

Pregătire şi susţinere

Anca Oprea recunoaşte că pregătirea pentru olimpiadă a presupus mult efort zilnic şi multă perseverenţă, dar susţine că Didacticile inovative reprezintă o disciplină de studiu pe placul ei, iar acest lucru a făcut ca pregătirea să fie într-o mare parte plăcuta. Dincolo de asta, însă, un rol important l-a avut şi susţinerea morală pe care a simţit-o permanent din partea celor apropiaţi.

„Sprijinul moral al persoanelor din jurul meu a fost foarte important pentru împlinirea acestui vis. Familia, prietenul meu şi toţi cei care m-au încurajat şi au avut încredere în mine pe parcursul olimpiadei m-au ajutat foarte mult şi le mulţumesc. Pregătirea teoretică nu ar fi fost suficientă fără încrederea în mine pe care am avut-o datorită lor” – mărturiseşte Anca Oprea.

Ce urmează?

Premiul obţinut la Naţionala de Pedagogie îi oferă Ancăi o deschidere mare, asigurându-i, practic, admiterea la majoritatea universităţilor de Ştiinţe ale Educaţiei din România. „Eu m-am orientat spre Facultatea de Psihologie, cu speranţa ca la terminarea acesteia să îmi dezvolt cariera în domeniul psihoterapiei, în scopul de a oferi tratament persoanelor cu tulburări psihosociale” – dezvăluie Anca Oprea.

Două menţiuni

Pe lângă performanţa Ancăi Oprea, Colegiul Național „Preparandia-Dimitrie Țichindeal” Arad se poate lăuda cu alte două succese obţinute la Olimpiada Națională de Pedagogie și Psihologie pentru licee pedagogice. Andreea Popescu, elevă în clasa a IX-a, s-a clasat a patra (cu media 8,90) la disciplina Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului, iar Andrada Pantea, din clasa a XI-a, a obţinut locul patru (cu media 8,40) la disciplina Managementul clasei de elevi.