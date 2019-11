Visezi să îți construiești o casă nouă?

Via Carmina lansează în premieră cel mai bun produs în materie de terenuri: parcele la cheie, cu toate utilitățile incluse, gaz, apă, canalizare, curent, drumuri asfaltate și iluminat public, plus proiect și autorizație de construire CADOU!

Cel mai bun preț de pe piață!

Pentru cei care studiază piața și sunt în căutare de terenuri pentru construcția casei, investiția într-o parcelă o reprezintă nu doar achiziția terenului în sine, cât și restul cheltuielilor colaterale.

Acest lucru se traduce în cheltuielile cu introducerea utilităților, urmata de bransamente, a multitudinii de documente întocmite și mai ales a proiectului casei și obținerea autorizației de construire. Funcție de mai mulți indicatori, toate aceste costuri cumulate, pot sa atingă valori de peste 9000 euro, ceea ce în Via Carmina, practic se primesc BONUS.

Un studiu reflectă faptul că, 70% din valoarea unei parcele stă în costul cu utilitățile și branșamentele.

Vestea bună este că în acest moment in Via Carmina exista 6 parcele de acest tip, disponibile, ÎN EDIȚIE LIMITATĂ, însă vestea mai puțin bună este că se epuizează repede. Așadar contactează-ne chiar azi și obține o ofertă personalizată: 0733 44 88 88.

De ce să îți construiești casa visurilor în Via Carmina?

#1. Via Carmina este cel mai mare cartier nou de case din Arad. Vei locui într-o zonă deosebit de frumoasă, aproape de Pădurea Vladimirescu, în natură și aer curat.

#2. Atmosfera în cartier este una deosebită, cartierul este foarte frumos amenajat, străzile sunt toate asfaltate, spațiile verzi frumos amenajate, va fi o plăcere să îți construiești casa visurilor aici.

#3. Beneficiezi de sfaturile, consilierea și experiența dezvoltatorului pe tot parcursul construcției casei.

#4. Primești recomandări cu privire la cele mai bune materiale de construcție și cele mai eficiente soluții de ridicare a casei.

#5. Poți alege între trei variante de autorizații de construire, acestea fiind deja intocmite pentru trei modele de case deosebite: casa Diana, casa Augusta și casa Fabia.

#6. Ai toate branșamentele incluse, trebuie doar realizate contractele cu furnizorii de apa, gaz și curent.

#7. Ai totul la îndemânî: spații comerciale (Real, Jumbo, Jysk, Selgros), magazin alimentar și în curând mult mai multe facilitati.

#8. 500 de familii numesc Via Carmina acasă. Aici locuiesc numeroase familii tinere, cu copii, motiv pentru care dezvoltatorul a amenajat mai multe locuri de joacă și parcuri.

Nu rata oferta specială de parcele la cheie din Via Carmina!

Intra pe www.viacarmina.ro și vezi de ce acum e momentul să faci cea mai bună investiție.