„Visul american” al creatorilor de roboți de la „Moise Nicoară”

După ce, în 17 martie, s-au plasat în fruntea clasamentului la Campionatul Național de la București, impresionând atât prin construcția și programarea unui robot autonom, cât și printr-un proiect de cercetare bine documentat, membrii HexaGods au fost propulsați în Statele Unite, unde și-au trăit „visul american”. În perioada 23-27 aprilie, elevii Szöke Andrei (clasa a IX-a D), Metzner Alex, Rus Vladimir (clasa a VIII-a C) și Dărăban Ștefan (clasa a VII-a B), însoțiți de coach-ul Metzner Zoltan și de mentorul Selejan Ileana, au participat la competiția mondială, care a unit zeci de echipe din toată lumea sub egida FIRST, în spiritul roboticii și al prieteniei. Membrii echipei au avut ocazia să interacționeze cu alți adolescenți pasionați și să-și prezinte roadele muncii unui public internațional, participând la multiple probe. Prestația moisiștilor a fost bine cotată peste ocean, unde juriul a apreciat toate aspectele proiectului dus la bun sfârșit de către ei, de la robot și cercetare la valorile echipei, și chiar a ținut să puncteze buna cunoaștere a limbii engleze de către toți membrii.

Cu o viziune proaspătă, echipa se pregătește de următoarea provocare: sezonul 2019-2020, cu tema „City Shapers”. Copiii au scopuri mărețe: câștigarea competiției naționale și participarea la campionatul mondial. Pentru atingerea acestei ținte, echipa se dorește a fi mărită cu noi membri curioși, perseverenți și dedicați, copii care doresc să-și dezvolte pasiunea pentru robotică și care-și pot îndeplini această dorință înscriindu-se la preselecțiile ce vor avea loc la data de 1 iunie în laboratorul de robotică al școlii.