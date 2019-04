SATU MARE. CS Podgoria Ghioroc s-a întors cu o medalie de la finala Campionatului Naţional de judo Under 14 şi Under 16. Cu un palmares impresionant, în România şi Ungaria, cu trei medalii de aur, tot atâtea de argint şi patru de bronz, Carolina Szabo a urcat pentru al 5-lea an consecutiv pe podiumul naţional, cucerind medalia de bronz.

Şi alţi judoka ghiorocani au lăsat o impresie bună pe tatami: Anamaria Cuc şi Gabriel Herţeg, loc 5; Anamaria Corleciuc, Alexandru Lăcătuşu, Cătălin Matei, Ciprian Puşa şi Mihai Trif, loc 7. „Ne întoarcem la muncă, mai ambiţionaţi. Pentru ca anul viitor să fie unul mai bogat în medalii cât mai strălucitoare” – spune antrenorul Carol Szabo.