Vizită pe drumurile judeţului

ARAD. Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, a organizat prima întâlnire dintre constructori, mass-media şi cetăţenii din zonele în care se lucrează la modernizarea drumurilor judeţene. După cum a promis într-o conferinţă de presă, Bîlcea a început să viziteze şantierele, a chemat constructorii, diriginţii de şantier şi i-a pus la dispoziţia presei şi a cetăţenilor. Prima vizită a fost făcută la drumul Neudor-limită de judeţ Timiş. “Aici suntem în faza finală a lucrării. Pentru comunitatea din zona Lipovei şi Zăbraniului, modernizarea drumului este benefică, cetăţenii putând circula spre Timişoara, spre aeroport sau spre autostradă”, a declarat Bîlcea. În ceea ce priveşte lucrarea, Bogdan Faur, de la Sylc Con Trans, firma care a câştigat licitaţia, a precizat că stadiul fizic este de 75 la sută. “Se fac lucrări la şanţuri, la drumurile laterale, urmează să turnăm stratul de uzură, după care vom trasa marcajele”, a spus Faur, anunţând că lucrarea ar putea fi finalizată prin luna iunie a acestui an. “Am fost încurcaţi puţin la acest proiect de schimbările legislative, de modificarea salariilor minime, cu recalculări, dar am reuşit să nu pierdem prea mult timp”, a punctat Sergiu Bîlcea. Întrebat despre problemele apărute toamna trecută pe drum, dirigintele de şantier a spus că neregulile au fost remediate încă de atunci. “Cea mai mare problemă a reprezentat-o faptul că lucrarea s-a desfăşurat sub trafic. Iar pe aici există mult trafic greu. S-a forţat, în toamnă, aşternerea primului strat de asfalt pe toată lungimea drumului, nu am vrut să lăsăm drumul neasfaltat. Au apărut mici probleme, dar acestea au fost remediate”, a spus dirigintele de şantier.

Pe Sintea Mare-Şepreuş

Următoarea vizită a fost făcută pe drumul Sintea Mare-Şepreuş, care va fi modernizat în totalitate. Aici lucrarea este la început, acum se lucrează la lărgirea structurii existente, după care va fi frezat asfaltul vechi. “Acest drum este o promisiune de-a noastră pe care am făcut-o încă din anul 2016. Acum am reuşit să demarăm lucrările”, a spus Sergiu Bîlcea. “După frezarea stratului de asfalt, vom pune un strat de piatră spartă şi straturile de asfalt. Vom face podeţe noi spre proprietăţi, vom asfalta accesele spre proprietăţi şi ieşirile spre drumurile laterale. Termenul de execuţie din contract este de 16 luni, dar noi vrem să încheiem lucrarea în totalitate până în toamnă”, a spus Sorin Candrea, şeful de şantier, din partea firmei Porr, care a câştigat lucrarea. “Dacă reprezentanţii constructorului spun că vor reuşi să finalizeze lucrarea în acest an, atunci vom propune alocarea întregii sume de bani în bugetul pentru acest an”, a anunţat vicepreşedintele CJA. Primarul din Şepreuş, Ioan Pintean, a anunţat că drumul a fost asfaltat în 1971, iar de atunci nu s-a mai intervenit la el, decât pentru reparaţii. “Avem sute de cetăţeni din Şepreuş care fac naveta spre Chişineu Criş, elevi şi oameni care sunt angajaţi acolo, şi care vor beneficia de această modernizare”, a spus Pintean.

Şi la Macea

Ultima întâlnire a fost la Macea, acolo unde se lucrează la modernizarea unui sector de drum dintre Macea şi Dorobanţi. Aici lucrarea este finalizată în proporţie de 95 la sută, fiind turnat deja stratul de uzură. Acum se mai lucrează la marcaje, acostamente şi la legăturile cu drumurile laterale. Ciprian Otlăcan, primarul din Macea, spune că modernizarea acestui drum este binevenită deoarece este o legătură utilă între localităţile din zonă, dar şi o variantă de ocolire a Curticiului.

Alte două drumuri

În aproximativ două săptămâni, vor intra în lucru alte două drumuri. Este vorba despre Nădab-Zărand-Seleuş şi Sânmartin-Şimand-Olari-Caporal Alexa. Pe cele două drumuri au început deja pregătirile de şantier, urmând ca lucrările să înceapă în curând.