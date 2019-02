Vlad Păcurar, ales de italieni!

A trecut graniţele ţării. Şi a ajuns de-a dreptul în Italia, unde din acest an face parte din echipa italiană continentală de şosea Giotti Victoria-Palomar, care îl are ca team manager pe Stefano Giuliani. Despre cine este vorba? Despre tânărul ciclist arădean, Vlad Păcurar, despre ale cărui rezultate naţionale şi internaţionale vă scriam în urmă cu un an, precizând că probabil vom mai auzi de tânărul biker multe şi frumoase. La nici un an distanţă, Vlad Păcurar este în Italia, fiind selectat, după câteva teste grele, să facă parte din echipa de șosea continentală Giotti Victoria-Palomar. Primul cantonament pe care arădeanul l-a avut cu echipa italiană a avut loc la începutul lunii decembrie, la hotel Ekk din Pescara, o ocazie numai bună să demostreze de ce e în stare pe două roți, un nou cantonament urmând să înceapă din 12 februarie, tot în Italia. Din echipa italiană care l-a selectat pe arădeanul nostru fac parte 11 cicliști rutieri, inclusiv Vlad Păcurar.

„Stafful este alcătuit din oameni minunați care te ajută de fiecare dată, la cea mai mică problemă. Acum, pe 12 februarie, mergem în Italia pentru primul cantonament din acest an. Cu siguranță cursele de şosea și faptul ca în echipă sunt înconjurat numai de profesioniști, de la staff până la rideri, ma ajută să progresez enorm. Faptul că am fost selectat să fac parte din echipa Giotti Victoria-Palomar este pentru mine personal un plus de motivație pe care am primit-o în acest an. Vreau să-i mulțumesc lui Stefano Giuliani pentru că mi-a oferit această oportunitate și că a ales să îmi fie alături în creșterea mea începând cu acest an 2019”, ne-a declarat Vlad Păcurar despre proaspăta sa mutare la echipa italiană de șosea.

Tânărul de doar 19 ani va rămâne pe mai departe să concureze și cu echipa sa arădeană, Sport Competition, la concursurile organizate pentru mountainbike, prima sa dragoste, dar va „alerga” pe șosea pentru italieni, cu biciclete primite de la aceștia, marca Focus. „În concluzie, am să concurez atât în cursele de șosea, cât și în cele de mountainbike, unde sper ca anul acesta să am cele mai bune rezultate de până acum”, mai spune Păcurar.

Lucrurile par simple și frumoase pentru tânărul rider arădean, iar reușita de acum pare floare la ureche, dar în spatele selecției italiene și al rezultatelor stau sute, mii de ore de antrenament. În ultimul timp, Păcurar s-a antrenat chiar și 4 ore pe zi pentru a se ridica la nivelul așteptărilor echipei. La orele de antrenament, s-a adăugat de peste un an de zile un meniu echilibrat și extrem de sănătos, gândit de nutriționistul său sportiv din Italia. „Îi mulțumesc antrenorului meu pentru profesionalism, dar și nutriționistului Sacha Sorrentino (Institutul de Medicină din Milano) pentru schimbarea pe care a făcut-o cu mine începând de anul trecut”, a punctat Vlad Păcurar.

În 2017, în ultimul an de juniorat, arădeanul Vlad Păcurar obţinuse deja opt locuri întâi cu mountainbikeul lui şi un perete întreg de trofee. De pe atunci, unul dintre cei mai promiţători sportivi din oraşul nostru, Vlad Păcurar se putea mândri cu locul 1 la Duna Maraton Budapesta 2017, locul 1, per general, la Cris Maraton 2017, locul 1, per general, la Liman Bike Race 2017, locul 1, per general, la Cheile Nerei Mountainbike Maraton 2017, tot locul întâi, per general, la Moneasa Mountainbike Maraton 2017, locul 1, per general, la Casoaia Bike Race 2017, locul 1, per general, la Dumbraviţa Xco Olimpic 2017 şi locul întâi, per general, la Arad Bike Race 2017. La acestea se adăugau alte locuri 2 şi 3. Participase deja şi la competiţii extrem de importante, la nivel internaţional, unde se clasase pe poziţii demne de luat în seamă. A urmat anul 2018, bacalaureatul, admiterea la facultate, găsirea unui nutriţionist sportiv care i-a identificat problemele şi a găsit răspunsurile corecte, o serie întreagă de competiţii în ţară (soldate cu locurile I, II sau III), mai multe competiţii internaţionale cu prezenţe de remarcat, sute de ore de antrenamente, ore de odihnă ca la carte şi de mâncat corect și, în cele din urmă, reușita lui 2018: echipa continentală de şosea Giotti Victoria-Palomar l-a selectat ca rider arădean de doar 19 ani să se alăture celorlalți 10 din echipă.