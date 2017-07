Volei spectacol pe nisipul arădean

Partide spectacol la a treia ediție a Fan Tor Open, organizatorii – CS FAN Arad, FR de Volei, CCJA Arad – reușind să aducă la Arad tot ce are mai bun voleiul pe plajă.

Cele mai în formă 4 perechi au ajuns în „careul de ași”, unde se vor confrunta Șoloc Marius – Ciortea Marius (Dinamo București) vs. Bratosim Bogdan – Ghimeș Doru (C.S.U. Reșița) – de la ora 10.00, respectiv Mascovits Marius – Vîrlan Robert (C.S.M. Arad – C.S.U. Reșița) vs. Mehedințeanu Bogdan – Moroldo Bogdan (Știința București) – de la ora 11.00.

Unul dintre cuplurile favorite la podium, Lelea Cătălin – Holhoș Adrian (C.S. FAN Arad) a ratat semifinalele, după două eșecuri în setul decisiv: 21-14, 17-21, 8-15 cu Mascovits/Vîrlan și 28-26, 22-24, 12-15 cu Bratosin/Ghimeș.

Cu un parcurs bun și aproape de o supriză în meciul pentru semifinale au fost Katona Tihamer – Rodina Sergiu (ProVolei Arad) – nume de care vom mai auzi -, depășiți de Mehedințeanu /Moroldo, scor 18-20 în decisiv!

Finala mică a turneului gândit de Ștefan Gog (președintele CS Fan) este programată pentru duminică, ora 16.00, urmată, de la ora 17.00, de finala mare al celui de-al treilea turneu din cadrul Campionatelor Naționale, ce se desfășoară la baza DJTS – Fan („Abel”).

