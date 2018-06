Voleiul se mută pe nisip

La finele săptămânii se dă startul în ediția 2018 a Campionatului Național de volei pe plajă seniori, Aradul fiind bine reprezentat în acest sport, devenit unul olimpic.

Vicecampioni naționali anul trecut, Cătălin Lelea și Adrian Holhoș (Fan) vizează, după cum ne-a declarat președintele clubului arădean, Ștefan Gog, o nouă clasare pe podium. CS Fan – club care în cinci ani de la înființare a jucat tot atâtea finale, câștigând două – va mai fi reprezentat de o „jumătate” de pereche, Alin Duma, iar în întrecerea feminină ar putea participa cuplul Norica Talpeș/Cătălina Bosuioc.

Prezențe numeroase pe nisip va avea ProVolei, prof. Radu Sabău informându-ne că îi va arunca în luptă, la seniori, pe: Sergiu Gligor/Tihamer Katona, Sergiu Rodina/Ciprian Maier, Emanuel Ardelean/Darie Toader și, posibil, Adrian Matica. În plus, Andrei Laza va face pereche cu Marius Mascovits (CSM Arad), de nouă ori campion al României.

Medaliile se vor împărți și în acest an pe plaja Dandana, din Mamaia, între 13-19 august având loc turneele finale la: cadeți (Victoria Nădlac urmând a avea emisari la feminin), juniori și seniori. Până atunci, între 25-30 iunie, în Capitală, are loc întrecerea speranțelor, ProVolei contând pe cuplurile Creța/Ciubotariu și Popovici/Pavel.

Fan Tour Open

În ceea ce privește calendarul seniorilor, acesta cuprinde doar 4 etape: Cluj Napoca, 14-17 iunie și 20-22 iulie, Sibiu, 4-8 iulie, și Arad, 27-29 iulie, și turneul final de la Mamaia. Turneul de la Arad poartă denumirea de Fan Tour Open, fiind finanțat (și) de către CCJA Arad, cu 20.000 de lei. „Suntem la ediția a patra, una care sperăm să fie la fel de spectaculoasă ca și precedenta, câștigată de Mascovits și Vîrlan. Încă de pe acum lansez arădenilor invitația de a veni la evenimentul de la baza DJTS-Fan (Abel), de pe malul Mureșului”, ne-a declarat Ștefan Gog.