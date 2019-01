Volkswagen și-a păstrat prima poziție în topul vânzărilor auto din 2018

Renault SA, Nissan Motor Co Ltd and Mitsubishi Motors Corp au vândut anul trecut 10,76 milioane de unități, incluzând vehicule comerciale ușoare, și nu vinde camioane. Nissan a vândut 5,56 milioane vehicule, cu 2,8% sub anul precedent, Mitsubishi are un plus de 18%, la 1,22 milioane unități vândute, iar Renault a vândut 3,88 milioane unități, cu 3,2% mai multe decât în 2017.

Volkswagen a livrat 10,83 milioane unități (+0,9%) incluzând camioanele MAN și Scania (fără camioane, livrările scad la 10,6 milioane unități).

Toyota se află pe locul trei, cu 10,59 milioane vehicule , incluzând Toyota, lexus, Daihatsu și divizia de camioane Hino Motors.

Constructorii de automobile încearcă să își sporească volumele de vânzări în contextul nevoilor de a reduce costurile de producție, dar și de a dezvolta noile generații de vehicule electrice sau autonome.

Sursa: Mediafax