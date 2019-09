Vor aduce morţii de peste hotare 

ARAD. „Suntem legaţi de venituri. Cu cât avem venituri mai mari, cu atât putem face investiţii mai rapide şi mai mari”. Declarația aparține directorul Gospodăririi Comunale Arad, Tiberiu Ciul, cel care conduce una dintre cele doar două societăți comerciale aflate în subordinea CLM care anul trecut a reuşit să facă şi un pic de profit. Şi tot la profit se gândeşte managerul Ciul şi pentru anul viitor. Numai că pentru a avea profit, trebuie să faci şi investiţii, iar acestea înseamnă, pentru început cel puţin, o gaură serioasă în buget. Cum nicio firmă serioasă n-ar trebui să accepte găuri bugetare pentru care nu există garanţia astupării lor, calculele trebuie făcute ca la carte. Și pare-se că așa a făcut directorul GCA, care a decis să facă profit cu cimitirele (despre care spune că nu aduc venituri prea mari, dar își trec în cont cheltuieli serioase).

O metodă de a face profit în viziunea lui Tiberiu Ciul este aceea de a avea mașini pentru transportul decedaților care să deservească județul, ba chiar și străinătatea. Ori o astfel de afacere, care până acum era întreprinsă cu câștiguri destul de serioase doar de privații din domeniu, ar fi benefică pentru GCA dacă ar exista mașini. Numai că și acestea trebuie cumpărate. Iar bani în visteria GCA nu prea există. Ca atare, singura variantă în viziunea managerului a fost leasingul, în condițiile în care de credite instituțiile statului și ale sale societăți fug ca dracul de tămâie.

Totul, pe leasing

„Fiind o societate a statului, noi avem bătăi mari de cap cu achizițiile publice. Uitați, mă lupt de două-trei luni să achiziționez utilaje la GCA. Neavând cash flow suficient, am optat pentru varianta leasing, pentru că varianta împrumut nu și-o asumă nimeni. Dar la varianta de leasing, te iei cu mâinile de cap, legislația e ambiguă, nu știi până unde să te duci, de unde, cum să pui condițiile să nu creadă careva că ai favorizat o firmă, sau alta. E o nebunie. După ce reușești să te descurci în hățișurile legii și faci caietul de sarcini cum poți mai bine și pui condiții, nu vine nimeni, pentru că, pe cealaltă parte, firmele de leasing vor și ele să se protejeze sută la sută. Tu ca societate a statului, nu poți da condițiile pe care le visează firmele de leasing, pentru că pot fi considerate părtinitoare. La toate aceste nebunii în lupta cu achizițiile publice, se adaugă bani cheltuiți pentru așa ceva. Dar revenind la investițiile pe care vrem să le facem, în ceea ce privește cimitirele – pentru că așa cum v-am spus anul viitor va fi anul cimitirelor – vrem să luăm două mașini-motoare moderne. Inclusiv pentru transport internațional. O mașină pentru fiecare cimitir și, în cazul în care avem solicitări internaționale, să facem programări la înmormântări astfel încât o maşină să deservească ambele cimitire, iar cealaltă să execute transportul internaţional”, ne destăinuie directorul GCA.

Acesta mai adaugă faptul că „vom încerca să menţinem un preţ scăzut ca să avem solicitări, dar nu poţi să te duci cu un preţ sub cheltuielile de leasing, sub cheltuielile cu șoferul, cu combustibilul, sub întreținere, trebuie să pui acolo un profit. Sper însă să avem succes”.

În acest an

Care sunt speranțele managerul Ciul? Ca achiziția celor două mașini motoare să se finalizeze în acest an iar câștigătorul să livreze mașinile. „E o licitație deschisă, ne-am împotmolit în condiţii, dar acum ne pregătim să o urcăm în SEAP. Mai vrem să achiziţionăm, tot prin licitaţie deschisă, o mașină modernă de transport câini. Cu 20 de locuri, cu ventilaţie, cu cuşti, care să poată fi tot aşa agrementată pentru transport la 100 de kilometri de pildă, sau 60, să putem deservi şi judeţul”, spune managerul.

Despre GCA și profitul său

Gospodărirea Comunală Arad, spune directorul societății, „este o societate cu buget propriu, care nu primeşte bani de la Primărie, de la Consiliul Local, ajutoare. Ci primeşte contracte şi comenzi iar, în limita aceea, are obligația să facă profit, pe care îl dă înapoi, la Primărie. Şi am şi făcut profit, dar, conform legii, doar jumătate a rămas pentru investiţii. Jumătate l-am dat în dividende. Mai exact, jumătate a rămas la societate, iar cealaltă jumătate se plăteşte impozitul pe dividende şi se virează în contul Primăriei. Cu banii rămași la societate, trebuie să facem investiții, altfel n-avem cum să creștem”.