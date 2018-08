Vor bani europeni pentru trei drumuri judeţene

Bugetul mic şi banii puţini primiţi de la Guvern pentru modernizarea drumurilor i-a făcut pe reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad să caute alte variante pentru modernizarea şoselelor judeţene. Drept urmare, a fost identificată o linie de finanţare în cadrul POR 2014-2020 în cadrul căreia se acordă fonduri europene nerambursabile pentru drumuri. Trei şosele au fost luate în vizor de către cei de la CJA, iar primele proceduri birocratice au fost deja bifate: la ultima şedinţă, consilierii judeţeni au adoptat hotărâri care vizează studii şi indicatori tehnico-economici pentru lucrările care ar putea fi finanţate din fonduri europene.

Şi drumurile

Prima şosea de pe lista celor pentru care se cer bani europeni este Lipova-limită de judeţ Timiş, un drum lung de 22 de kilometri. Pentru modernizarea lui ar fi nevoie de 51,5 milioane de lei, conform studiilor realizate. Suma va scădea, cu siguranţă, în urma licitaţiei de execuţie. Al doilea drum vizat este DN 79-Mişca-Apateu-Berechiu, care are o lungime totală de 20 de kilometri. Costurile pentru reabilitarea lui au fost estimate la 37,2 milioane de lei. În sfârşit, cel de al treilea tronson de drum judeţean pentru care vor fi cerute fonduri europene este Nădab-Seleuş. Bucata pentru care se doreşte reabilitarea are aproape 19 kilometri, iar costurile lucrările sunt estimate la 34 de milioane de lei. Odată cu depunerea cererilor de finanţare, CJA s-a angajat că, la momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanţate din alte surse de finanţare), asigurându-se conectarea la reţeaua europeană de drumuri TEN-T. Practic, în momentul în care şoselele finanţate din fonduri europene vor fi gata, şi drumurile de legătură să fie în stare bună. În plus, toate drumurile modernizate pe fonduri europene vor trebui conectate la reţeaua europeană de transport TEN-T, o reţea care, în judeţul nostru, se referă la autostrada Nădlac-Arad-Timişoara şi, mai departe, spre Bucureşti.

În unanimitate

Proiectele de hotărâre care vizează reabilitările şi modernizările celor trei drumuri au fost votate în unanimitate în Consiliul Judeţean Arad.