Vor comisie de anchetă pentru salubrizare. Consilierii PSD-ALDE Arad convoacă ședință extraordinară

Aceștia au anunțat că la ședință, convocată pentru vineri, ora 14,00, vor cere constituirea unei comisii de anchetă, pentru a se verifica atât modul de atribuire a contractului cu RETIM, cât și aplicarea acestuia. După ce Tripa, Todor și Ciupe au prezentat o serie de amănunte, concluzia lor a fost că primarul Gheorghe Falcă are toate elementele care să ducă la rezilierea contractului. Încă este suficient timp, spun ei, pentru a se derula procedurile pentru încheierea unui contract riguros și legal, dar acest lucru trebuie făcut de urgență, pentru a nu se pune în pericol masterplanul ADI deșeuri.Adrian Todor spune că are informații conform cărora firma de salubrizare nu deține utilajele necesare derulării contractului, însă, mai grav, nu are autorizație de mediu!

În altă ordine de idei, Florin Tripa a atras atenția că situația s-ar putea agrava și mai mult, din cauza umplerii premature a gropii ecologice de gunoi, așa că trebuie acționat de urgență. Revenind la masterplan, Tripa spune că, inițial, acesta a fost bine întocmit, însă, în ciuda avertismentelor, au fost operate o serie de modificări ilegale.

„Aradul invadat de gunoaie, o stare de fapt ce poartă amprenta Falcă, Bibarţ, Cionca, Bîlcea, Ţolea, cei care au băgat literalmente pe gâtul arădenilor un contract păgubos de salubrizare menajeră, cel cu firma Retim. Sigur că nu putem să stăm cu mâinile încrucişate în timp ce PNL-ul se ascunde după paravan după ce a generat dezastrul. A trecut vremea poveştilor de tip Falcă, a istorioarelor cusute cu aţă albă iar arădenii trebuie să cunoască purul adevăr.

Pe de altă parte, avem o responsabilitate uriaşă faţă de cetăţeni şi am denunţat încă din start toate prevederile şi procedurile toxice din acest contract. Acum, după ce maşina liberală de vot ne-a impus samavolnic proiectul, singurul nostru obiectiv este intrarea într-o stare de normalitate în ceea ce priveşte gestiunea gunoiul menajer în Arad.

Am văzut cu toţii ce poate Retim-ul şi mai ales ce nu poate, realitatea cotidiană strigă, iar cei vinovaţi trebuie să dea socoteală pentru răul cauzat comunităţii” , a concluzionat deputatul Adrian Todor.