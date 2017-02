Vor de pe Constituţiei, direct pe autostradă

Acum câteva zile vă anunțam că nici măcar nu a fost realizată recepția lucrării de modernizare a străzii Constituţiei, că strada a și fost spartă de-a latul de către angajații Companiei de Apă Arad din cauza unei avarii la rețeaua de apă. Acum, mai mulţi arădeni ce locuiesc pe această stradă ridică alte două probleme.

„S-a semnalat prima spargere a asfaltului turnat pe Constituției, urmare a absenței totale a comunicării ori sincronizării acțiunilor instituțiilor statului implicate, dar și sub «atenta supraveghere» a autorității municipale. Deoarece în urma acestui articol publicat de Jurnal arădean/Aradon am aflat ca recepția străzii nu a fost definitivată, am dori ca Primăria Municipiului Arad să țină cont de racordarea capătului vestic al străzii Constituției cu șoseaua Zădăreni, inclusiv cu centura ocolitoare în regim de autostradă a Aradului. V-am trimis aceasta sesizare în 23 noiembrie 2016, iar din răspunsul purtătorului de cuvânt al Primăriei Arad, publicat tot în ziarul dumneavoastră, am aflat că se va încerca găsirea proprietarului zonei limitrofe subtraversării autostrăzii pentru că altfel, din punct de vedere tehnic, lucrarea nu pune probleme”, se arată în scrisoarea semnată de Ioan S., reprezentantul mai multor arădeni de pe Constituției.

Intrarea pe Constituției, prea îngustă

„În altă ordine de idei, la intrarea pe strada Constituției dinspre Calea Timișorii, banda de rulare pentru autovehicule este îngustată nu doar datorită specificului acelei porțiuni dar și pentru că, în loc să se monteze bordurile pe aliniamentul stâlpilor de curent electric încastrați în trotuar, s-a preferat soluția îngustării părții carosabile cu câțiva zeci de centimetri și înconjurarea stâlpului de o mică zonă pietonală care, oricum nu poate fi folosită decât dacă cineva vrea cu tot dinadinsul să se izbească cu capul în stâlp. Îngustarea trotuarului, cu modificarea poziției bordurilor, ar fi în avantajul automobiliștilor fără a afecta circulația normală și firească a pietonilor. Considerăm că ambele aspecte pot fi rezolvate înainte ca șantierul propriu zis să părăsească zona. Beneficiarul lucrării împreună cu constructorul ar putea să conlucreze mai eficient în aceste cazuri decât s-a întâmplat în relația cu cei care în acest moment au spart asfaltul proaspăt turnat la numărul 80, pe Constituției”, își spun doleanța arădenii.

Constituției va fi legată de autostradă

Am contactat reprezentanții Palatului Administrativ cărora le-am expus punctul de vedere al arădenilor de pe Constituției. „În ceea ce privește breteaua de acces dinspre strada Constituției înspre autostradă, Primăria Municipiului Arad a început încă de anul trecut demersurile, noi am avut în vedere acest aspect până acum. Mai exact, a fost depusă o solicitare, iar acum așteptăm avizul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR. Este o certitudine că strada Constituției va fi legată de autostradă. În ceea ce privește drumul îngustat de la intrarea pe Constituției de pe Calea Timișorii, nu există soluții tehnice pentru lărgirea părții carosabile. Trotuar nu este decât pe o parte, iar proprietățile de pe colț sunt foarte apropiate. Stâlpii de iluminat au fost montați cât s-a putut mai aproape de trotuare. Pe scurt, configurația terenului nu permite lărgirea carosabilului pe această porțiune de aproximativ 50 de metri la intrare pe stradă”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Corina Drăghici, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.