Vor primi o stea în 2019

Vor mai primi stele pe Walk of Fame în 2019 actorii Alan Arkin, Kristen Bell, Lupita Nyong’o, Tyler Perry şi Gena Rowlands, iar din domeniul televiziunii, Alvin şi veveriţele (Alvin and the Chipmunks), Candice Bergen, Guy Fieri, Terrence Howard, Stacy Keach, Sid şi Marty Krofft, Lucy Liu, Mandy Moore şi Dianne Wiest.

Li se alătură vedete din industria muzicii, precum Michael Buble, Cypress Hill, The Lettermen, Faith Hill, Tommy Mottola, Pink (P!nk), Teddy Riley, Dolly Parton, Linda Ronstadt şi Emmylou Harris – pentru Trio – precum şi Jackie Wilson. Nu au fost stabilite încă datele exacte pentru ceremoniile de dezvelire a stelelor. Sursa: Mediafax