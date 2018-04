Vot în afara legii în CLM Arad?

A fost ca la piață, luni, în CLM, atunci când s-a făcut numărarea voturilor pe marginea celor două proiecte de hotărâre vizând Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad. Inițial, secretarul Municipiului Arad, Lilioara Stepănescu, a contabilizat 13 voturi „pentru” și 9 abțineri. După câteva secunde, liderul Grupului PSD-ALDE, Beniamin Vărcuș, a intervenit pentru a-și manifesta nedumerirea față de votul colegei liberale din fața sa, Patricia Dinga. Așa cum era notat și în Sinteza rapoartelor și amendamentelor formulate de comisii, în mod normal Patricia Dinga nu ar fi trebuit să participe la vot fiindcă e angajată a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Arad”.

Clarificările consilierei

Inițial, Lilioara Stepănescu a susținut că Patricia Dinga nu a participat la vot. Primarul Falcă a intervenit pentru a preciza că Patricia Dinga a votat. „Nu a participat!”/ „A participat!” – a fost schimbul de replici dintre cei doi. Cum „asistența” nu mai știa ce să înțeleagă, în discuție a intervenit viceprimarul Călin Bibarț, cu următorul îndemn: „întrebați-o pe ea, că ea vă poate da răspunsul!”. Iar Patricia Dinga a răspuns: „am ridicat mâna, îmi asum, am votat. Nu am nicio legătură cu acest contract, de asta am votat. Chiar dacă sunt angajată la ADI Deșeuri, nu am nicio legătură cu acest contract.”

Întrebată, ulterior, de Jurnal arădean/ Aradon de ce a votat, în condițiile în care în Sinteza rapoartelor și amendamentelor formulate de comisii figura ca neparticipând la vot, Patricia Dinga a detaliat: „Așa am decis, ca să nu las loc de interpretări, dat fiind că e o situație de urgență și știind că nu e nicio problemă juridică. Chiar dacă eu sunt angajat ADI, nu am fost membru în Comisia de evaluare, nu am avut nicio legătură directă, nici măcar indirectă cu atribuirea acestui contract de delegare. Dacă era de votat bugetul asociației, atunci da, era o problemă. Dar așa, nu. Oricum, în acest moment, nu este nicio problemă, dat fiind că proiectul nu a trecut, hotărârea nu există, nu va produce efecte juridice.”

Respinse la un vot

Așa cum am precizat și ieri, ambele proiecte vizând Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor au fost respinse cu 15 voturi „pentru” (PNL+UDMR+Gheorghe Furău) și 7 abțineri (Filip, Săplăcan, Buruc, Cheșa, Vărcuș, Ciupe și Marin Lupaș). Proiectele aveau nevoie de majoritate de două treimi (16 voturi) pentru a fi aprobate.

Ce prevederi legale au fost încălcate

Beniamin Vărcuș a declarat pentru Jurnal arădean/ Aradon că „PSD va sesiza ANI pentru constatarea stării de fapt – adică de incompatibilitate – și va face o plângere penală la Parchet în cazul domnișoarei consilier Patricia Dinga”. Potrivit social-democraților, aceasta a încălcat prevederi din Legea Administrației Publice Locale și Legea privind Statutul aleșilor locali.

Legea 215/2001 a Administrație Publice Locale prevede la art.46 al.1 că „nu poate lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.”

Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali prevede la art.75 lit.b) că „aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine, sau pentru orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia.”

Felicitările lui Gheorghe Falcă

Tensiunile în jurul votului Patriciei Dinga au culminat cu poziția exprimată de Gheorghe Falcă. „Este inadmisibil să nu votezi și să critici un coleg care a votat, un coleg responsabil față de sănătatea oamenilor. Chiar atât de mare tupeu puteți avea, domnule?! Dumneavoastră nu ați avut curaj să vă asumați sănătatea oamenilor, în timp ce ea a avut curaj, asta e diferența! Dar vă permiteți, domnule, să certați o consilieră?! Eu o felicit pe doamna că a votat! Și îl felicit și pe domnul doctor (Gheorghe Furău-n.r.) că a votat!”, a conchis primarul.