Vot în forţă pe parcările subterane din Piaţa Avram Iancu şi Piaţa Catedralei

E aproape o certitudine: municipiul Arad va avea două pieţe publice pietonale sub care vor fi amenajate parcări. E vorba de Piaţa Avram Iancu, unde ar urma să fie create 588 de locuri de parcare subterană, distribuite pe două niveluri, şi de Piaţa Catedralei, unde se vor amenaja 261 de locuri de parcare subterană, pe un singur nivel. Dacă despre primul proiect s-a vorbit de mai multe ori în ultimii ani, cel de al doilea este o noutate. Dar era o „mişcare” oarecum previzibilă, după ce aleşii locali au aprobat în luna iulie a acestui an amenajarea unei pieţe agroalimentare într-un spaţiu de pe strada Ioan Russu Şirianu, aflat la aproximativ 150 de metri de actualul amplasament al Pieţei Catedralei. Cele două proiecte privind Piaţa Avram Iancu şi Piaţa Catedralei vor fi supuse, vineri, 21 septembrie, votului consilierilor locali municipali şi, mai mult ca sigur, vor fi aprobate.

Pentru cei care sunt neîncrezători că acest lucru se va întâmpla – date fiind cele şase încercări ratate de până acum de a realiza parcarea subterană din Piaţa Avram Iancu – există o explicaţie care va spulbera orice urmă de îndoială. Dacă aleşii PSD se vor opune şi de această dată concesionării parcării, Municipalitatea a decis să facă întreaga reamenajare a Pieţei Avram Iancu din bani de la bugetul local. Iar pentru alocarea acestor bani e suficientă aprobarea proiectului cu majoritate simplă, asigurată de consilierii PNL-UDMR.

În aceeaşi situaţie se află şi proiectul privind regenerarea urbană din zona Pieţei Catedralei (care include şi realizarea parcării subterane).

Dacă în cazul Pieţei Avram Iancu vorbim de o investiţie de 25 de milioane de euro, în cazul Pieţei Catedralei, investiţia se ridică la 30 de milioane de euro. Lucrările ar trebui să înceapă în prima parte a anului viitor, urmând a fi finalizate în doi ani. Ceea ce înseamnă că în anul 2021 centrul Aradului va avea două pieţe publice pietonale şi 849 de locuri de parcare în subteran.

Explicaţiile primarului

Subiectul parcărilor subterane din cele două locaţii a fost abordat de primarul Gheorghe Falcă într-o conferinţă de presă care a avut loc marţi, 18 septembrie.

„Municipiul Arad are o strategie în ceea ce priveşte relaţia între trafic şi parcări. De un an de zile am finalizat documentaţia pentru a realiza o parcare subterană în Piaţa Avram Iancu prin concesiune, dar PSD a făcut tot posibilul să nu treacă acest proiect în Consiliul Local. Au fost şase solicitări de a se vota acest lucru în Consiliul Local. Eu, în calitate de primar, fiind conştient de ceea ce va urma în Arad din punct de vedere al traficului şi al parcărilor, nu pot să mai aştept votul lor. Şi, vineri, am decis să pun pentru ultima dată pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu solicitarea de concesionare privind realizarea unei parcări subterane pe două niveluri, cu peste 500 de locuri. Dacă acest proiect nu va trece, un punct mai jos pe ordinea de zi este un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară: vom realiza această parcare din fonduri proprii. Am încercat timp de un an de zile să îi convingem pe aceşti oameni că e în interesul nostru să facem modernizarea zonei. Dânşii au votat până acum toate fazele proiectului, începând de la concurs de idei, plan urbanistic, studiu de fezabilitate, inclusiv prima concesiune. Vineri e ultima şansă pentru PSD de a-şi arăta respectul pentru cetăţeni, din punct de vedere al traficului şi al parcării. Dacă nu, vineri luăm decizia de a pune noi banii şi de a licita proiectarea şi execuţia. Orice ar fi, anul viitor, pe vremea asta, se lucrează” – a subliniat primarul Gheorghe Falcă.

Piaţa Catedralei

Edilul Aradului a mai precizat că „tot vineri vom aproba studiul de fezabilitate Regenerare urbană zona Piaţa Catedralei din municipiul Arad, o investiţie de 145 de milioane de lei. E vorba de o suprafaţă de teren amenajat de 14.000 de metri pătraţi, suprafaţa construită desfăşurată – 10.000 de metri pătraţi, regim – subsol şi parter, locuri de parcare – peste 261. Durata de realizare a investiţiei este de maxim 24 de luni, de la momentul câştigării licitaţiei. Licitaţia nu poate să dureze mai mult de şase luni, ceea ce înseamnă că anul viitor, pe vremea asta, începe relizarea pieţei. În ceea ce priveşte amenajarea pieţei publice, apar simbolurile Aradului – Cetatea şi Mureşul – formate dintr-o perdea de fântâni arteziene. Există patru intrări şi ieşiri în/din piaţă. Iar sâmbăta, până la ora 13.00, în piaţa publică va funcţiona o piaţă agroalimentară” – a precizat Gheorghe Falcă.

„Mai interesant”

„Aradul va avea două pieţe publice pietonale legate de strada pietonală Meţianu. Vor fi două pieţe pietonale poate mai interesante decât altele din ţară pentru că avem parcare subterană. Împreună, parcarea din Piaţa Avram Iancu şi parcarea din Piaţa Catedralei vor aduce în Arad peste 700 de locuri de parcare în subteran. Va fi o şansă foarte mare atât pentru riverani – care vor beneficia de un regim de închiriere a locurilor de parcare –, cât şi pentru cei care vin din exterior, pentru care va fi un regim de plată cu ora” – a punctat primarul Gheorghe Falcă.